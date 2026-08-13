La astrología brinda un recurso esencial para interpretar los ciclos vitales y las energías que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por ese motivo, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Capricornio y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy jueves 13 de agosto para Capricornio

Para Capricornio, si asoman pensamientos negativos de un asunto pasado sin cerrar, conviene reconocerlos y dejarlos ir, priorizando lo esencial del día.

La energía rinde más al enfocarse en proyectos interesantes y metas pequeñas; una agenda clara ayuda a transformar la inquietud en calma productiva.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este jueves a las personas de Capricornio?

Hoy, Capricornio, en el trabajo podrían asaltarte pensamientos negativos ligados a un asunto del pasado; si te centras en lo importante y no cedes espacio a lo que ya fue, avanzarás con tus prioridades, aprovecharás oportunidades interesantes y cerrarás el día con sensación de progreso.

Capricornio: así te irá en el amor este jueves

Capricornio, hoy en el amor podrías sentir que viejos recuerdos nublan tus emociones; si te concentras en lo esencial de tu relación o en lo que realmente buscas, recuperarás la calma y podrás expresar tus sentimientos con madurez.

Tu compatibilidad más favorable del día será con Virgo: su enfoque práctico y su calidez te ayudarán a pasar página y a disfrutar de conversaciones sinceras y planes concretos.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Capricornio

Para Capricornio, los números de la suerte "38, 56, 33, 53" pueden servir para elegir fechas clave, tomar decisiones y atraer oportunidades en el trabajo y las finanzas.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Capricornio: cuando surjan pensamientos del pasado, practica 3 minutos de respiración profunda y anótalos para soltarlos; luego elige una tarea pequeña y haz 20 minutos de caminata para reenfocar tu energía.