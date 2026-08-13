La propuesta está pensada para quienes desean vivir una experiencia única, rodeados de naturaleza y en conexión con los animales.

En 1871, un granjero dejó cinco vacas en una isla alejada. 130 años después, los científicos examinaron su ADN y el resultado fue impactante

Para muchas personas, vivir en una isla paradisíaca parece un sueño imposible, pero un santuario de animales ubicado en la isla de Keaau, Hawái, lanzó una convocatoria internacional que despertó interés en redes sociales al ofrecer una experiencia única: alojamiento gratuito a cambio de 20 horas semanales de trabajo rodeados de naturaleza y animales.

La iniciativa está destinada a quienes buscan una experiencia diferente, en conexión con la naturaleza y los animales, ya que los seleccionados pueden alojarse sin costo dentro del predio mientras colaboran con distintas tareas vinculadas al cuidado del santuario.

Cómo es la propuesta para vivir gratis en la isla de Keaau

El programa de voluntariado se desarrolla en el santuario Selah’s Pig Sanctuary dedicado al rescate y cuidado de animales .

A cambio de unas pocas horas de colaboración semanal, los participantes reciben alojamiento gratuito y la oportunidad de vivir en uno de los paisajes naturales más atractivos de Hawái, rodeados de animales y vegetación.

A cambio del alojamiento gratuito, los participantes deben cumplir unas 20 horas semanales de voluntariado, es decir, un promedio de cuatro horas por día. hawaiistar

Entre las diversas tareas que podrían realizar las personas interesadas que deseen realizar este voluntariado se encuentran:

Apoyo en las actividades diarias del santuario.

Cuidado y alimentación de los animales.

Participación en proyectos ambientales.

Limpieza y mantenimiento de los espacios comunes.

Según la convocatoria, los voluntarios deben dedicar unas 20 horas semanales de trabajo, una carga menor en comparación con muchos programas similares en distintos lugares del mundo.

A cambio del alojamiento gratuito, cuentan con tiempo libre para explorar la zona, recorrer las playas cercanas y descubrir algunos de los paisajes volcánicos más reconocidos del archipiélago hawaiano.

Qué requisitos deben cumplir las personas interesadas

La convocatoria está dirigida a personas responsables, comprometidas con el bienestar animal y con disposición para compartir la experiencia junto a una comunidad de voluntarios de distintos lugares.

Si bien no es indispensable contar con experiencia previa, los organizadores destacan la importancia del compromiso, la responsabilidad y la capacidad para trabajar en equipo.

Entre los requisitos principales para participar se encuentran:

Ser mayor de 18 años .

Contar con disponibilidad para c umplir las horas de colaboración establecidas.

Respetar las normas internas y la dinámica del santuario .

Disponer de recursos propios para cubrir los gastos personales y el traslado hasta Hawái.

Este tipo de programas ganó popularidad en los últimos años entre viajeros que buscan estadías prolongadas y experiencias diferentes, ya que permiten reducir los altos costos de alojamiento que suelen tener destinos turísticos como Hawái.

En este sentido, la propuesta del santuario en Keaau se presenta como una alternativa atractiva para quienes buscan pasar una temporada en Hawái, rodeados de naturaleza y con la posibilidad de colaborar en una causa dedicada al rescate y la protección de animales.