Un hallazgo arqueológico asombra al mundo debido a la magnitud y la antigüedad del tesoro que se encuentra escondido bajo la tierra.

Recientes hallazgos realizados por investigadores especializados en arqueología europea llevaron a cabo la identificación de un depósito antiguo de piezas de oro en una zona rural de Pilsen, situada en la República Checa.

El material, que se descubrió gracias al trabajo de exploración y análisis del terreno realizado por el equipo, incluía monedas y pequeños lingotes que habían permanecido ocultos bajo tierra durante siglos.

De acuerdo con el Museo y Galería del Norte de Pilsen, el material recuperado constituye una prueba significativa sobre la presencia celta en la zona.

Las autoridades culturales subrayaron que la colección tiene un alto valor histórico, no solo por su antigüedad, sino que su excelente estado de conservación facilitará profundizar nuestro entendimiento sobre las sociedades que habitaron Europa Central.

Los expertos del Instituto Arqueológico de la Academia Checa de Ciencias manifestaron que las futuras evaluaciones, fundamentadas en pruebas isotópicas, permitirán verificar si el metal se origina de depósitos cercanos o si fue transportado desde áreas distantes mediante antiguos circuitos de comercio.

Descubren oro en República Checa: así lo hallaron

El hallazgo de diversas piezas aparentemente vinculadas a intercambios comerciales surgió a partir de la ardua labor de un buscador aficionado que utilizó un detector de metales en un área agrícola en 2021. Este descubrimiento inicial, un fragmento de una antigua moneda que data del siglo II a.C., motivó la realización de excavaciones controladas que se llevaron a cabo durante los períodos apropiados de siembra y cosecha.

Los especialistas sugieren que las piezas halladas podrían haber sido enterradas de manera intencionada con fines ceremoniales. Asimismo, durante las intervenciones se lograron recuperar restos de un caballo y una variedad de herramientas de metal, lo que indica que dicho sitio probablemente desempeñó un papel significativo en prácticas rituales o en antiguos intercambios de trueque.

Un hallazgo arqueológico asombra al mundo debido a la magnitud y la antigüedad del tesoro que se encuentra escondido bajo la tierra. (Fuente: iStock)

Hallan piezas únicas de oro en Pilsen: el tesoro revelado

El director del MGSP, Pavel Kodera, afirmó que el yacimiento contiene una notable cantidad de objetos metálicos de pequeñas dimensiones, siendo especialmente significativas las monedas. Adicionalmente, se han encontrado lingotes, escamas de oro en estado bruto, pendientes y fragmentos de pulseras.

Un hallazgo arqueológico asombra al mundo debido a la magnitud y la antigüedad del tesoro que se encuentra escondido bajo la tierra. (Fuente: iStock)

Secretos del sorprendente hallazgo