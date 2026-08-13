Oxford Economics proyecta que Colombia crecería al 3,0% en 2026, por encima del promedio de las principales economías de América Latina.

Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 13 de agosto de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 607,6 pesos colombianos.

La cotización del Real cayó 2.25% en la última semana y acumula un descenso de 13.39% en el último año, lo que indica una tendencia bajista sostenida.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 9.17%, significativamente menor que la volatilidad anual del 15.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En la última sesión, la cotización del Real subió frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos diez días, el real mostró una marcada tendencia bajista, con caídas casi continuas interrumpidas solo por dos repuntes —uno temprano y otro al cierre— y sin jornadas de estabilidad.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este jueves, 13 de agosto de 2026,

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 60760.09455165465 pesos colombianos; para 200 reales es de 121520.1891033093 pesos colombianos y para 500 reales es de 303800.47275827325 pesos colombianos.