Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las fluctuaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 13 de agosto de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.620,12 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro subió 2.38%, pero en el último año cayó -19.37%, señalando una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 40.40%, indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual del 20.33%.

En la última sesión, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el euro mostró volatilidad equilibrada: cinco alzas y cinco caídas, sin días estables y cerró con un avance; el balance general luce neutro.

La cotización del Euro hoy refleja una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 13 de agosto de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia, con un valor por unidad de 3620.1201 pesos colombianos, es de 362012.01 pesos colombianos; 200 y 500 euros cuestan 724024.02 y 1810060.05 pesos colombianos, respectivamente.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Compra euros solo en bancos o casas de cambio autorizadas (DIAN/Superfinanciera). Compara tasa y comisiones, paga por medios trazables y exige comprobante.

Vende euros en los mismos canales formales y evita cambistas informales. Lleva identificación; para montos altos, te pedirán soportes de origen de fondos y confirma la tasa final antes de entregar el efectivo.