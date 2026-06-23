Los científicos creen que su estudio podría revelar cómo se formaron los glaciares antárticos hace millones de años. (Fuente: Representación creada con IA)

La Antártida sigue desvelando los secretos más ocultos del planeta. Bajo una espesa capa de más de cuatro kilómetros de hielo, se ha identificado un extenso territorio geológico dotado de montañas, valles y mesetas que ha permanecido inalterado por millones de años.

Este descubrimiento, que mezcla historia y geología, proporciona una perspectiva excepcional sobre el pasado de la Tierra. Este paisaje congelado permaneció en el anonimato durante más de 500 millones de años, permitiendo a los investigadores reconstruir aspectos de la evolución continental y climática del planeta.

Este conjunto montañoso es conocido como las montañas Gamburtsev, una cordillera cuya altura es comparable a la de los Alpes y que conforma un “reino antiguo” natural, protegido por el hielo desde tiempos inmemoriales.

Cómo se descubrieron las misteriosas montañas Gamburtsev

Décadas después, entre 2007 y 2009, la misión internacional AGAP (Antarctica’s Gamburtsev Province Project) logró mapear con precisión la cordillera mediante radar de penetración de hielo, sensores gravitacionales y mediciones magnéticas. Esta tecnología permitió revelar la magnitud de un paisaje que había estado completamente aislado del exterior.

Las montañas Gamburtsev fueron detectadas por primera vez en 1958, cuando un equipo soviético que realizaba mediciones sísmicas durante el Año Geofísico Internacional encontró irregularidades bajo la superficie antártica. Lo que inicialmente parecía ser una simple anomalía resultó ser una cordillera de más de 1.200 kilómetros de longitud y picos que alcanzan alturas de 3.000 metros.

Su hallazgo ofrece nuevas pistas sobre la historia geológica del continente blanco. (Fuente: Michael Studinger/Lamont Doherty Earth Observatory)

Antártida: el mundo secreto bajo 4 km de hielo sale a la luz

Los estudios científicos han establecido que las montañas Gamburtsev se formaron hace más de 500 millones de años, durante la colisión de antiguos continentes. Sin embargo, quedaron selladas bajo el hielo aproximadamente hace 34 millones de años, cuando la Antártida comenzó a experimentar un proceso de congelación. Curiosamente, sus picos presentan formas jóvenes y afiladas, lo que sugiere que el hielo ha funcionado como una cápsula natural de preservación.

Este “reino antiguo” geológico resguarda un ecosistema rocoso perfectamente intacto, que podría albergar lagos subglaciales o microorganismos que jamás han tenido contacto con la atmósfera contemporánea.

Montañas Gamburtsev: el enigma bajo el hielo que impulsa la ciencia

Las montañas Gamburtsev representan uno de los mayores enigmas geológicos del planeta. Su existencia demuestra que, incluso en los lugares más remotos e inexplorados, la Tierra aún guarda misterios que desafían la comprensión humana y amplían los límites del conocimiento científico.

El descubrimiento de esta cordillera ofrece pistas valiosas sobre la formación de los continentes primitivos y el desarrollo del clima terrestre. Además, los científicos creen que el estudio de este entorno extremo podría ayudar a comprender cómo podría existir vida en planetas congelados, como Europa o Encélado, lunas de Júpiter y Saturno.