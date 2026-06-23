La camiseta de Colombia fue incluida entre las mejores valoradas del Mundial 2026 por un ranking internacional.

La Selección Colombia atraviesa uno de los momentos más importantes de su participación en el Mundial 2026, pero una inesperada controversia surgida lejos de las canchas amenaza con desviar parte de la atención del equipo.

Según informó el periodista Javier Hernández Bonnet, dos de las principales figuras del combinado nacional, James Rodríguez y Luis Díaz, habrían sido vinculados a una acción de tutela presentada ante un despacho judicial de Bogotá. El proceso también alcanzaría a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Lo que más llamó la atención del caso es el motivo de la presentación judicial, una presunta acusación de “traición a la patria”, una figura que generó sorpresa tanto por los involucrados como por el contexto en el que se produce.

La tutela que involucra a James Rodríguez y Luis Díaz

De acuerdo con la información divulgada, la acción judicial estaría avanzando en la etapa inicial del trámite y el juzgado correspondiente ya habría comenzado las actuaciones necesarias para notificar a las partes involucradas.

Como parte de ese procedimiento, la Federación Colombiana de Fútbol habría recibido una solicitud para suministrar información de contacto de los futbolistas con el objetivo de facilitar las notificaciones previstas por la ley.

La situación se conoce mientras la Selección se encuentra concentrada en Guadalajara, México, donde continúa su preparación para los próximos compromisos mundialistas.

Qué se sabe sobre la acusación

Hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente todos los detalles de la tutela ni los argumentos jurídicos completos que respaldan la presentación.

La acción judicial también involucra a la Federación Colombiana de Fútbol y ya inició su trámite en un juzgado de Bogotá.

Sin embargo, versiones difundidas en distintos medios apuntan a que el origen de la controversia estaría relacionado con un video elaborado mediante inteligencia artificial en el que se utilizó la imagen de Luis Díaz en un contexto político ajeno a su actividad deportiva.

Según esas versiones, el contenido audiovisual mostraría al jugador realizando gestos asociados a determinados sectores políticos, una situación que habría motivado la presentación de la acción judicial.

La Federación aún no se pronunció

Por ahora, la Federación Colombiana de Fútbol no emitió comunicados oficiales sobre el caso ni confirmó detalles relacionados con el proceso.

Mientras tanto, el plantel dirigido por Néstor Lorenzo mantiene su cronograma habitual de entrenamientos y actividades de cara a los próximos partidos del Mundial.

La aparición de esta tutela generó repercusión por involucrar a dos de los futbolistas más importantes del país en medio de la máxima competencia internacional, aunque todavía resta conocer el alcance real del proceso y las decisiones que adopte la Justicia en las próximas semanas.