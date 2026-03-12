Un descubrimiento científico volvió a sorprender a investigadores de todo el mundo. Un ejemplar del tiburón de Groenlandia fue identificado como uno de los animales más longevos jamás registrados entre los vertebrados, con una edad que podría acercarse a los 400 años. Este hallazgo llamó la atención de la comunidad científica porque demuestra que algunos animales marinos pueden vivir durante siglos. Según los estudios, este antiguo depredador habría nacido alrededor del año 1627, una época que coincide con los primeros años del período colonial en América. La investigación permitió estimar que este depredador marino sigue habitando las frías aguas del océano Ártico, donde continúa alimentándose y desplazándose lentamente en las profundidades, un entorno que parece favorecer su extraordinaria longevidad. El descubrimiento se consolidó a partir de una investigación internacional publicada en 2016 en la revista científica Science. En ese trabajo se analizaron varios ejemplares de esta especie que habían sido capturados accidentalmente por pescadores. Para estimar la edad, los científicos utilizaron una técnica poco común basada en la datación por radiocarbono, aplicada a un tejido del ojo que permanece intacto desde el nacimiento del animal. Los especialistas creen que la capacidad de vivir durante siglos se explica por una combinación de características biológicas y ambientales propias de esta especie: Estas condiciones permiten que su organismo envejezca a un ritmo mucho más lento que el de la mayoría de los vertebrados conocidos. Además de su longevidad, esta especie presenta rasgos físicos y comportamientos que la convierten en uno de los animales más peculiares del mundo marino: El estudio de este tiburón de Groenlandia también despierta interés en la ciencia porque su biología podría ayudar a comprender mejor los procesos de envejecimiento en los vertebrados y aportar nuevas pistas para investigar enfermedades asociadas con la edad.