Investigadores asociados a la Academia de Ciencias de Rusia han revelado un hallazgo arqueológico de gran relevancia en Kirguistán: evidencias materiales que indican la existencia de un antiguo núcleo urbano actualmente sumergido bajo las aguas del lago Issyk Kul. Este descubrimiento se sitúa en la región de Toru-Aygyr, un área del noroeste del lago donde investigaciones anteriores ya habían identificado irregularidades en el lecho. Durante las labores de exploración subacuática, los expertos realizaron trabajos en diversos puntos de poca profundidad, recuperando objetos de uso cotidiano y elementos constructivos, tales como piedras de molienda, fragmentos de madera estructural y muros construidos con ladrillos cocidos. Estas evidencias permiten reconstruir la existencia de un asentamiento de grandes dimensiones, que probablemente fue afectado por un evento sísmico y que desempeñó un papel activo en los circuitos comerciales y culturales relacionados con la Ruta de la Seda. Un representante de la Russian Geographical Society afirmó: “Todo esto confirma que una ciudad antigua se posaba aquí”, frase que resume la certeza arqueológica tras la excavación preliminar. Los indicios sugieren una vida urbana intensa hasta el inicio del siglo XV. El hallazgo de una antigua ciudad sumergida volvió a captar la atención de la comunidad científica, luego de que nuevas investigaciones identificaran restos arquitectónicos y funerarios bajo las aguas de un lago de Asia Central. Las evidencias sugieren la existencia de un asentamiento complejo, con espacios que habrían cumplido funciones religiosas, educativas o comunitarias, según la disposición y características de las construcciones. Entre los elementos más relevantes, los arqueólogos detectaron un conjunto funerario islámico datado en el siglo XIII, junto con edificaciones de adobe con diseños circulares y rectangulares. Los enterramientos hallados conservan rasgos claros de rituales musulmanes tradicionales, como la orientación de los cuerpos hacia la qibla, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un centro urbano con una marcada identidad cultural y religiosa. Los artefactos ya han sido enviados a laboratorios para su análisis y datación por radiocarbono mediante espectrometría de masa acelerada, lo que facilitará la fijación de cronologías precisas y la comprensión de la secuencia cultural del sitio. Valery Kolchenko, líder de la expedición, atribuye la desaparición del complejo a un “terrible terremoto” que tuvo lugar a comienzos del siglo XV. Sin embargo, los investigadores señalan que la zona fue abandonada antes del desastre, lo que pudo haber salvado vidas. Posteriormente, pobladores nómadas ocuparon el entorno y en la actualidad pequeñas aldeas bordean la orilla del lago. Los trabajos continúan: más prospecciones y análisis químicos definirán el alcance del yacimiento y permitirán a los expertos reconstruir la historia de una ciudad que emergió, aunque por poco, del fondo del lago. Si la datación confirma las hipótesis, Issyk Kul se sumará a la lista de nodos clave del intercambio entre Oriente y Occidente, ofreciendo nuevos datos sobre comercio, religión y vida cotidiana en Asia central. El estudio ampliará el mapa histórico de la ruta de la seda.