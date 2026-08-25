Poner bicarbonato alrededor del inodoro: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Mezclar café usado con bicarbonato | Para qué sirve y por qué lo recomiendan

El bicarbonato de sodio es uno de los productos más utilizados en los trucos de limpieza del hogar. Además de aplicarse en distintas superficies del baño, algunas personas lo colocan alrededor de la base del inodoro para combatir problemas frecuentes en esta zona.

Este método puede ayudar a absorber parte de la humedad superficial, neutralizar malos olores y facilitar la limpieza de la suciedad acumulada. Sin embargo, debe utilizarse como complemento de la higiene habitual y no como reemplazo de una limpieza profunda.

¿Para qué sirve poner bicarbonato alrededor del inodoro?

La zona donde el inodoro se une con el piso puede acumular polvo, restos de suciedad, humedad y olores. El bicarbonato puede resultar útil gracias a su capacidad para neutralizar determinados compuestos responsables del mal olor y actuar como un abrasivo suave durante la limpieza.

Para utilizarlo, se puede esparcir una pequeña cantidad alrededor de la base, dejarlo actuar durante un tiempo y posteriormente retirarlo con un paño húmedo.

Si existen manchas, puede combinarse con una pequeña cantidad de agua hasta formar una pasta y frotar suavemente, siempre comprobando antes que el material del piso sea compatible.

El detalle importante antes de utilizar este truco

Si aparece agua constantemente alrededor de la base del inodoro, no conviene limitarse a colocar bicarbonato. La humedad persistente puede indicar una pérdida, un problema en el sellado o una filtración que necesita ser revisada.

Poner bicarbonato alrededor del inodoro: para qué sirve y por qué lo recomiendan Imagen ilustrativa IA Chat GPT

En estos casos, el bicarbonato puede absorber temporalmente parte de la humedad o disminuir el olor, pero no solucionará el origen del problema.

Para el mantenimiento cotidiano, en cambio, puede funcionar como un recurso económico y sencillo para mantener más limpia y fresca una de las zonas del baño donde suele acumularse suciedad.