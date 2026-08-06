Poner café usado dentro del tacho de basura del baño: para qué sirve y por qué cada vez más personas lo recomiendan

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Muchas personas comenzaron a reutilizar el café usado en distintas tareas del hogar y una de las prácticas que más popularidad ganó en los últimos meses consiste en colocarlo dentro del tacho de basura del baño.

Lejos de ser un simple truco casero, quienes lo utilizan aseguran que puede contribuir a reducir los malos olores, disminuir la humedad y aportar una fragancia más agradable al ambiente sin necesidad de recurrir a productos químicos.

¿Para qué sirve poner café usado en el tacho de basura del baño?

Los restos de café molido tienen propiedades absorbentes que ayudan a neutralizar los olores que suelen acumularse en espacios pequeños y con poca ventilación, como el baño.

Además, este ingrediente puede colaborar en la absorción de parte de la humedad presente en el ambiente, lo que contribuye a generar una mayor sensación de frescura.

Otro de los beneficios más destacados es su aroma característico, capaz de disimular olores desagradables provenientes del tacho de basura.

Cómo utilizar el café usado en el baño

Para aplicar este truco casero, solo es necesario dejar secar los restos de café y colocarlos en un recipiente pequeño o en una bolsa de tela dentro del cesto de basura.

Se recomienda reemplazar el contenido cada pocos días para mantener su efecto y evitar la acumulación de humedad.

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Otros usos del café usado en el hogar

Además de utilizarse como neutralizador de olores, el café reciclado también puede aprovecharse para:

Eliminar olores de la heladera.

Utilizarlo como abono para determinadas plantas.

Limpiar superficies con suciedad difícil.

Ahuyentar algunos insectos.

Perfumar distintos ambientes de la casa.

Cada vez más personas optan por reutilizar el café usado como una alternativa económica y sostenible para resolver pequeños problemas cotidianos dentro del hogar.