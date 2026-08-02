El desempleo en Bogotá cayó al 8,1 % y 8.600 personas encontraron trabajo en el último año.

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Bogotá continúa mostrando señales de recuperación en el mercado laboral. Durante el trimestre comprendido entre abril y junio de 2026, la tasa de desempleo en la ciudad se ubicó en el 8,1 %, mientras que la informalidad alcanzó el 33,3 %, de acuerdo con cifras del Observatorio de Empleo Bogotá de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), elaboradas con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane.

En comparación con el mismo período del año pasado, 8.600 personas salieron de la desocupación en la capital. En términos porcentuales, la tasa de desempleo descendió de 8,3 % a 8,1 %, mientras que el número de personas desempleadas pasó de 387.517 a 378.917.

Más de 26.000 personas consiguieron empleo en Bogotá

La mejora en los indicadores laborales estuvo acompañada por un crecimiento en la ocupación. Entre abril y junio de este año, 26.287 personas encontraron trabajo frente al mismo trimestre de 2025, lo que elevó a más de 4,28 millones el total de ocupados en Bogotá.

Las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otros servicios encabezaron la creación de puestos de trabajo, con 57.193 nuevos ocupados.

Por detrás se ubicaron los sectores de administración pública, educación y salud, que generaron 38.314 empleos, mientras que el área de transporte y almacenamiento sumó 16.449 nuevos trabajadores.

El desempleo en Bogotá cayó al 8,1 % y 8.600 personas encontraron trabajo en el último año. ChatGPT - creada con IA

La informalidad también mostró una reducción

Según el análisis de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la disminución simultánea del desempleo y la informalidad refleja una mejora en la calidad del empleo y en las condiciones laborales de miles de ciudadanos.

La secretaria Distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, destacó que una mayor cantidad de personas está accediendo a empleos más estables y con protección social.

“Reducir el desempleo es una buena noticia, pero hacerlo al mismo tiempo que disminuye la informalidad significa que una mayor proporción de las personas que encuentran trabajo lo están haciendo en condiciones más estables y con acceso a protección social”, afirmó la funcionaria.

Qué significa este nuevo panorama para Bogotá

Desde la administración distrital señalaron que estos resultados no solo representan más oportunidades laborales para los habitantes de la capital, sino que también contribuyen a fortalecer la economía de los hogares y a mejorar la productividad y la competitividad de la ciudad.

Además, el comportamiento positivo del mercado laboral consolida la tendencia de recuperación que Bogotá viene mostrando durante los últimos trimestres, tanto en materia de empleo como de formalización.