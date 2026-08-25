En Colombia, las autoridades trabajan en nuevas medidas para identificar comunicaciones sospechosas y reducir los riesgos de fraude.

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Recibir una llamada de un número desconocido, contestar y que la comunicación termine apenas unos segundos después es una situación cada vez más común. Aunque una llamada de este tipo no significa automáticamente que se trate de una estafa, sí puede estar relacionada con sistemas automatizados, campañas masivas de llamadas o intentos de verificar qué números están activos .

En Colombia, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) viene reforzando las medidas contra el fraude telefónico. La entidad expidió la Resolución CRC 8308 de 2026, que contempla alertas para llamadas sospechosas, identificación de comunicaciones publicitarias y bloqueo de llamadas provenientes de numeraciones irregulares.

¿Qué significa que me llamen y cuelguen a los pocos segundos?

Cuando una llamada desconocida se corta rápidamente después de ser contestada, una posibilidad es que haya sido realizada mediante un sistema automatizado que gestiona grandes cantidades de llamadas.

Estos sistemas pueden utilizarse para campañas comerciales, pero también pueden estar vinculados con prácticas fraudulentas. La CRC explicó que entre los comportamientos que pueden considerarse atípicos están las líneas que realizan muchas llamadas cortas y repetitivas en poco tiempo.

Por eso, una llamada que se corta inmediatamente no demuestra por sí sola que el número sea de un delincuente. Sin embargo, si el comportamiento se repite con diferentes números desconocidos, conviene tomar precauciones .

Qué significa que te llamen y corten a los pocos segundos y por qué recomiendan bloquear el número. ChatGPT

¿Por qué llaman y cuelgan sin decir nada?

Una de las razones puede ser el funcionamiento de plataformas automáticas que realizan llamadas en grandes volúmenes y solamente conectan con un operador cuando alguien contesta.

También puede ocurrir que el sistema haya generado la llamada sin que hubiera un agente disponible para atenderla. En otros casos, los delincuentes pueden utilizar llamadas breves como parte de estrategias para identificar líneas activas.

Además, el número que aparece en la pantalla del celular no necesariamente permite conocer quién está detrás de la comunicación. La tecnología puede utilizarse para alterar o falsificar la identificación del número que llama, una práctica conocida como spoofing.

¿Una llamada que cuelga sola puede ser una estafa?

Puede estar relacionada con un intento de fraude, pero no siempre es así. Una llamada cortada no alcanza para confirmar que existe una estafa.

El riesgo aumenta cuando, después de esa llamada, la persona recibe un mensaje de texto, WhatsApp o una nueva llamada en la que le solicitan información personal, códigos de verificación, claves bancarias, datos de tarjetas o dinero.

La recomendación es no entregar información sensible ni seguir instrucciones de una persona que contacte de manera inesperada. Si alguien afirma llamar de un banco, una entidad pública o una empresa, lo más seguro es finalizar la comunicación y contactar directamente a la organización mediante sus canales oficiales.

La propia CRC ha advertido que ninguna alerta reemplaza la verificación y recomienda no actuar bajo presión cuando una comunicación solicite datos, códigos, dinero o ingresar a un enlace.

¿Por qué recomiendan bloquear el número que llama y cuelga?

Bloquear el número permite reducir la posibilidad de volver a recibir llamadas desde esa misma línea y evita que el celular vuelva a interrumpir al usuario con comunicaciones que no desea atender.

La recomendación de bloquear llamadas no significa que todos los números desconocidos sean peligrosos. Se trata de una medida preventiva especialmente útil cuando una misma línea insiste, realiza llamadas repetitivas o presenta un comportamiento extraño.

Las herramientas de bloqueo y etiquetado también pueden ayudar a identificar llamadas potencialmente fraudulentas.

¿Qué hacer si me llaman de un número desconocido y cuelgan?

Ante una llamada de este tipo, lo más recomendable es no devolver la llamada inmediatamente. Si el contacto es legítimo y realmente necesita comunicarse, normalmente podrá utilizar otro canal o volver a intentar la comunicación.

Estas son algunas medidas que puede tomar:

No devolver automáticamente la llamada a un número desconocido.

No entregar datos personales, claves ni códigos de verificación.

No seguir instrucciones recibidas durante una llamada inesperada.

Bloquear el número si insiste o presenta un comportamiento sospechoso.

Revisar si el celular cuenta con funciones para identificar o silenciar llamadas desconocidas.

Reportar las comunicaciones sospechosas ante los canales correspondientes.

También es importante guardar información como el número que aparece en pantalla, la fecha y la hora de la llamada si posteriormente se necesita realizar un reporte.