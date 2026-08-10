Yolanda Herrera, experta en limpieza: “Con una pelota de tenis puedes eliminar las manchas en las paredes y las rayadas de los muebles”

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Las manchas en las paredes y las marcas que dejan los muebles son uno de los problemas más frecuentes en el hogar. Rozaduras, rayones, huellas y hasta dibujos hechos con bolígrafo pueden arruinar el aspecto de una habitación y dar una sensación de desorden, incluso después de una limpieza profunda.

Sin embargo, Yolanda Herrera, experta en limpieza conocida en redes sociales como @yolandahl15_, asegura que existe un método simple para eliminar este tipo de suciedad sin recurrir a productos especiales, utilizar una pelota de tenis humedecida.

Cómo limpiar las paredes con una pelota de tenis

Según explica la especialista, este truco permite eliminar las marcas de los muebles y las manchas de las paredes en pocos minutos.

“Con solo una pelota de tenis es la forma más fácil de eliminar las marcas en las paredes. Y sobre todo, las pintadas en los muebles, porque salen como por arte de magia”, afirmó.

Para aplicar este método, solo hay que seguir dos pasos:

Humedecer ligeramente la pelota de tenis con agua. Frotar la superficie afectada con movimientos suaves y circulares.

La experta sostiene que este procedimiento también puede ayudar a quitar manchas de bolígrafo y otras marcas superficiales sin necesidad de volver a pintar.

Por qué funciona este truco casero

La efectividad del método se debe al recubrimiento de fieltro que tienen las pelotas de tenis. Esta superficie actúa de manera similar a una goma de borrar y ayuda a desprender la suciedad acumulada sin dañar la pintura.

Yolanda Herrera, experta en limpieza: “Con una pelota de tenis puedes eliminar las manchas en las paredes y las rayadas de los muebles” Archivo El Cronista

Además, al mojar la pelota, el material se vuelve menos abrasivo, lo que permite limpiar con mayor suavidad y reducir el riesgo de dejar marcas sobre la pared.

Para obtener mejores resultados, se recomienda frotar de manera uniforme y evitar aplicar demasiada presión sobre la superficie.

Otros usos de las pelotas de tenis en el hogar

Más allá de la limpieza de paredes y muebles, las pelotas de tenis pueden tener otras aplicaciones dentro de la casa:

Colocarlas en la lavadora junto con edredones para evitar que el relleno se apelmace.

Utilizarlas durante el lavado de prendas que desprenden pelusas para atrapar parte de la suciedad.

Cortarlas y adaptarlas a un palo de escoba para retirar telarañas de las esquinas del techo.

Colocarlas en las patas de los muebles para evitar rayones en el piso y facilitar su desplazamiento.

Gracias a estos usos, muchas personas consideran que las pelotas de tenis pueden convertirse en un aliado inesperado para las tareas domésticas.