Este miércoles, 26 de agosto de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 3.604,27 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del Euro subió 4.02%, mientras que en el último año cayó -19.66%, indicando una recuperación reciente pese a una tendencia anual negativa.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 42.09%, es significativamente mayor que su volatilidad anual de 21.17%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En la última sesión, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, la cotización del Euro fue mayormente bajista: tras un inicio alternante, encadenó tres descensos, tuvo un breve respiro, volvió a caer y cerró con ligera recuperación.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un incremento en la confianza del mercado en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este miércoles, 26 de agosto de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 360427.00 pesos colombianos; 200 euros cuestan 720854.00 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1802135.00 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es crucial valorar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: