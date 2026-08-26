Poner papel aluminio en los estantes de la heladera: para qué sirve y por qué lo recomiendan

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El papel aluminio es uno de los elementos más utilizados en la cocina para conservar y manipular alimentos. Sin embargo, también existe un truco casero que propone colocarlo sobre los estantes de la heladera para facilitar una de las tareas más tediosas, la limpieza.

La idea consiste en utilizar algunas láminas como protección frente a pequeños derrames, gotas y restos de alimentos. De esta manera, parte de la suciedad queda sobre el papel en lugar de adherirse directamente a la superficie del electrodoméstico.

Aunque puede resultar práctico en determinados casos, es importante utilizarlo correctamente, no se recomienda cubrir zonas que interfieran con la circulación del aire frío, rejillas, sensores o conductos de ventilación.

¿Para qué sirve poner papel aluminio en los estantes de la heladera?

El principal beneficio de este truco es crear una barrera entre los alimentos y el estante. Si un recipiente pierde líquido o algún producto deja restos, estos pueden quedar sobre el aluminio y facilitar su posterior eliminación.

Esto puede ser especialmente práctico debajo de recipientes que suelen gotear o envases que pueden ensuciar la superficie.

Una vez que el papel presenta restos de comida o líquidos, se puede retirar, limpiar la superficie si fuera necesario y colocar uno nuevo. Así, se evita que determinados residuos permanezcan adheridos durante mucho tiempo.

Sin embargo, el papel aluminio no reemplaza la limpieza periódica de la heladera ni evita el crecimiento de microorganismos cuando existen derrames de alimentos. Estos deben retirarse y limpiarse cuanto antes.

Poner papel aluminio en los estantes de la heladera: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

Cómo utilizar papel aluminio en la heladera correctamente

Antes de colocarlo, conviene retirar los alimentos y limpiar y secar completamente el estante. Luego puede ubicarse una lámina únicamente sobre la superficie que se quiera proteger.

Hay algunos cuidados importantes:

No cubrir salidas o conductos de aire.

Evitar bloquear sensores o componentes internos.

Cambiar el papel cuando esté sucio, húmedo o deteriorado.

Limpiar inmediatamente los derrames importantes, aunque hayan caído sobre el aluminio.

Consultar el manual del fabricante si existen dudas sobre qué superficies pueden cubrirse.

También es preferible utilizarlo en áreas puntuales en lugar de revestir completamente el interior del electrodoméstico.

El detalle que hay que tener en cuenta antes de probar este truco

Las heladeras modernas dependen de una correcta circulación del aire frío para mantener una temperatura uniforme. Por este motivo, cubrir indiscriminadamente los estantes o zonas de ventilación puede resultar contraproducente.

Además, algunos fabricantes desaconsejan revestir los estantes con materiales que puedan alterar el flujo de aire. Por eso, antes de hacerlo, conviene verificar las recomendaciones específicas del modelo.

Utilizado de manera puntual y sin obstaculizar la refrigeración, el papel aluminio puede funcionar simplemente como una protección adicional contra derrames y suciedad, haciendo más sencilla la limpieza cotidiana del interior de la heladera.