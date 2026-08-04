El proceso incluirá visitas técnicas y acompañamiento a los usuarios previamente informados.

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) confirmó el inicio de un programa de renovación tecnológica de medidores de agua que implicará visitas casa por casa con personal administrativo y técnicos autorizados. La medida hace parte de un plan de actualización de equipos en hogares, industrias y comercios, con el objetivo de detectar posibles irregularidades en la medición del consumo y garantizar registros más precisos del servicio.

Según informó la entidad, el proceso será progresivo, organizado y previamente programado. Solo los usuarios que reciban una notificación oficial harán parte del cambio de medidor, por lo que la EAAB pidió a la ciudadanía verificar cualquier comunicación antes de permitir el ingreso de personal a la vivienda.

La modernización busca mejorar la exactitud de las mediciones, fortalecer la confiabilidad de la facturación y avanzar en una gestión más eficiente del recurso hídrico en Bogotá.

¿Por qué el Acueducto de Bogotá visitará casa por casa los medidores de agua?

La EAAB explicó que el desgaste natural de los medidores puede afectar la precisión con la que registran el consumo de agua. Estudios técnicos de la empresa indican que una gran proporción de los equipos instalados en la ciudad requiere actualización tecnológica.

Cuando un medidor pierde exactitud puede presentarse el fenómeno conocido como submedición, es decir, consumos reales que no quedan plenamente registrados. Por esta razón, la empresa reemplazará los equipos antiguos por medidores volumétricos o estáticos de tecnología más avanzada.

La decisión está respaldada por la Ley 142 de 1994, que permite sustituir instrumentos de medida cuando existen desarrollos tecnológicos más precisos.

¿Qué revisarán los técnicos durante la visita del Acueducto?

La visita técnica no se limitará al cambio del aparato. El personal autorizado verificará las condiciones de instalación del medidor y revisará aspectos relacionados con su funcionamiento.

Durante la visita se realizará:

Inspección del estado del medidor actual.

Verificación de conexiones y condiciones de instalación.

Confirmación de la lectura del equipo.

Evaluación técnica para determinar si procede el cambio.

Pruebas de funcionamiento del nuevo medidor cuando sea instalado.

La EAAB aseguró que los usuarios contarán con acompañamiento durante todo el proceso y podrán resolver inquietudes directamente con los funcionarios autorizados.

El Gobierno visitará casa por casa con personal administrativo y técnicos para detectar la existencia de irregularidades en los medidores de agua. ChatGPT - creada con IA

¿Cómo será el proceso oficial de cambio del medidor de agua?

La empresa definió un procedimiento en varias etapas para evitar improvisaciones y garantizar transparencia.

El proceso contempla:

Comunicación previa al usuario sobre su inclusión en el programa.

Visita técnica de verificación.

Programación del cambio e información sobre costos y financiación.

Instalación del nuevo medidor por personal autorizado.

Pruebas de funcionamiento.

Firma del acta de instalación.

La EAAB reiteró que ningún funcionario está autorizado para recibir dinero en efectivo durante las visitas.

¿Quiénes serán los primeros usuarios en recibir la visita?

En una primera etapa, el programa contempla el reemplazo de 319.000 medidores en Bogotá. Actualmente avanza la instalación inicial de 11.000 equipos en las localidades de Usaquén, Chapinero y Suba, donde los usuarios seleccionados ya están siendo contactados para coordinar la intervención.

La entidad aclaró que no todas las viviendas serán visitadas al mismo tiempo y que el cronograma se desarrollará por sectores.

¿El cambio del medidor de agua tendrá costo para los usuarios?

De acuerdo con la normativa vigente, el medidor hace parte de la instalación domiciliaria y es propiedad del usuario. El valor del equipo y de la instalación se cobrará a través de la factura del servicio y podrá financiarse hasta por 36 meses, dependiendo de las condiciones de cada usuario.

La EAAB enfatizó que cualquier cobro diferente al reflejado en la factura debe considerarse irregular y reportarse de inmediato.

¿Cómo saber si la visita del Acueducto es oficial y evitar fraudes?

Para evitar estafas, la empresa recordó que solo harán parte del programa los usuarios previamente informados mediante comunicación oficial.

Las recomendaciones principales son:

Exigir identificación del funcionario.

Verificar que la visita haya sido anunciada previamente.

No entregar dinero en efectivo.

Confirmar la información a través de los canales oficiales.

Los ciudadanos pueden consultar dudas en la Acualínea 116, la línea nacional 018000 116 007, los puntos de atención de la EAAB y la red CADE.

¿Qué pasará con los medidores de conjuntos residenciales y propiedad horizontal?

La EAAB también pondrá en marcha un programa piloto para renovar medidores totalizadores en conjuntos residenciales y propiedades horizontales seleccionadas. Estos dispositivos permiten medir con mayor precisión el volumen de agua que ingresa a cada conjunto y facilitan la detección temprana de fugas en áreas comunes.

En los casos incluidos en el piloto, la instalación del equipo no tendrá cobro para los usuarios beneficiados, ya que el objetivo es acercar tecnologías de medición más modernas y confiables que contribuyan al uso eficiente del agua y a la sostenibilidad del sistema de acueducto de Bogotá.