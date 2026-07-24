Hallan una metrópolis como Atlantis en lo más profundo de un lago. (Fuente: Shutterstock)

Recientes investigaciones realizadas por arqueólogos de la Academia de Ciencias de Rusia han dado a conocer el descubrimiento de “restos de una ciudad sumergida” en el lago Issyk Kul, ubicado en Kirguistán. Este hallazgo, concretado en el complejo Toru-Aygyr, en la parte noroeste del lago, presenta diversas estructuras y artefactos, lo que sugiere la existencia de una metrópolis perdida que fue sepultada como resultado de un acontecimiento sísmico.

El equipo de investigación excavó en cuatro áreas someras con profundidades que oscilan entre 1 y 4 metros, donde se descubrieron desde muelas de molino hasta vigas de madera y muros de ladrillo cocido. Estos hallazgos sugieren la existencia de un asentamiento de considerable magnitud, vinculado a la ruta de la seda, en el cual los comerciantes llevaban a cabo el intercambio de seda, especias y valiosos metales, así como el intercambio de ideas culturales.

Descubren una ciudad perdida bajo un lago en Rusia

Un representante de la Russian Geographical Society expresó: “Todo esto confirma que una ciudad antigua se posaba aquí”, una afirmación que encapsula la certeza arqueológica derivada de la excavación preliminar. Los indicios apuntan a una vida urbana activa hasta el inicio del siglo XV.

Hallan una metrópolis como Atlantis en lo más profundo de un lago. Russian Academy of Sciences

Entre los hallazgos se destaca la posible existencia de un edificio público que podría haber operado como mezquita, baño o madressa; en otras áreas emergieron un necrópolis musulmán del siglo XIII y estructuras de adobe en configuraciones circulares y rectangulares. Los enterramientos preservados evidencian prácticas islámicas tradicionales, con los restos orientados hacia la qibla.

Causas del hundimiento de esta ciudad rusa

Valery Kolchenko, líder de la expedición, atribuye la desaparición del complejo a un “terrible terremoto” ocurrido a comienzos del siglo XV, aunque los investigadores indican que la zona fue abandonada antes del desastre, lo que pudo salvar vidas. Posteriormente, pobladores nómadas ocuparon el entorno y hoy pequeñas aldeas bordean la orilla del lago.

Hallan una metrópolis como Atlantis en lo más profundo de un lago. (Fuente: TripAdvisor)

Los artefactos ya fueron enviados a laboratorios para análisis y datación por radiocarbono mediante espectrometría de masa acelerada, lo que permitirá fijar cronologías precisas y entender la secuencia cultural del sitio.

Por qué importa el hallazgo y qué sigue ahora

Los estudios están en curso: se realizarán más prospecciones y análisis químicos que permitirán determinar la magnitud del yacimiento. Esto facultará a los expertos para reconstruir la historia de una ciudad que, aunque de manera limitada, emergió del fondo del lago.

Si la datación verifica las hipótesis planteadas, Issyk Kul se incorporará a la lista de nodos clave del intercambio entre Oriente y Occidente, aportando información valiosa sobre comercio, religión y vida cotidiana en Asia central. El estudio enriquecera el mapa histórico de la ruta de la seda.