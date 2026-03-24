Decenas de toneladas de oro se encuentran a 2.000 metros de profundidad bajo el agua. Este caso emblemático es de gran relevancia histórica: un célebre naufragio del siglo XIX, que transportaba un valioso cargamento de oro, fue localizado hace varias décadas y se encuentra a más de dos kilómetros de profundidad en el océano Atlántico. A lo largo del tiempo, la narrativa ha ido acumulando diversas capas: las expediciones realizadas entre 1988-1991 y una operación más reciente en 2014 lograron recuperar monedas, lingotes y piezas. Las estimaciones históricas indican que se embarcaron decenas de toneladas en 1857, aunque solo se ha logrado rescatar una pequeña fracción de este tesoro. Las estimaciones históricas sitúan la carga original en el orden de decenas de toneladas (lingotes, monedas y polvo de oro de California). Lo extraído de este hallazgo se sometió a procesos judiciales de reparto y liquidación. De acuerdo con los registros históricos del SS Central America, el hallazgo fue localizado en 1988 a unos 2.200 metros de profundidad (7.200 pies), en el Atlántico occidental frente a Carolina del Sur. Las campañas de rescate posteriores (fines de los 80 y en 2014) recuperaron parte del cargamento. La última de ellas se dio en un tiempo reciente, en 2014. En este contexto, la competencia se centró en tribunales de almirantazgo de EE.UU. y en el Estado de Carolina del Sur (equivalente a una provincia en sistemas federales). Las cortes reconocieron derechos de salvage (rescate) y reclamaciones de diversas partes. Se llevaron a cabo recuperaciones del oro entre 1988 y 1991 y se realizó una expedición en 2014 utilizando vehículos operados remotamente. Después de litigios y acuerdos, el material fue distribuido entre inversores, rescatistas y reclamantes de acuerdo con la sentencia; el Estado mantuvo un interés en el patrimonio y la regulación. Datos fundamentales para contextualizar el “hallazgo del siglo”: