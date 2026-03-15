El 2 de agosto de 2027 se producirá uno de los fenómenos astronómicos más destacados del siglo XXI: un eclipse solar total que en algunos lugares del planeta permitirá que la oscuridad se prolongue por más de seis minutos, una duración poco común en este tipo de eventos. La NASA señaló que la configuración entre la Tierra, la Luna y el Sol en esa fecha favorecerá una cobertura particularmente extensa del disco solar, situación que ya despertó el interés de observatorios, universidades y centros de investigación en distintas partes del mundo. Además de su duración, el eclipse se destacará por la amplitud de la franja desde la cual podrá observarse en su fase total, una característica que lo convierte en una oportunidad relevante tanto para la investigación sobre la actividad solar como para la observación astronómica abierta al público. La duración récord de este eclipse no es casualidad. El 2 de agosto de 2027 se dará una alineación muy poco frecuente: Esa combinación permite que la Luna tape por completo el disco solar durante más de seis minutos, cuando lo normal en un eclipse total es que la oscuridad dure apenas entre dos y tres minutos. Por eso, los astrónomos ya lo catalogan como el eclipse total más largo del siglo. La franja de totalidad será enorme y cruzará más de 15.000 kilómetros sobre la superficie del planeta. La sombra de la Luna avanzará desde el océano Atlántico y seguirá por: Uno de los puntos más privilegiados será Luxor, en Egipto, donde se espera una de las duraciones de oscuridad total más largas y cielos despejados, lo que lo perfila como uno de los mejores lugares del mundo para observar el fenómeno. Colombia no estará dentro de la franja de totalidad, por lo que el Sol no se ocultará por completo. Sin embargo, sí se podrá apreciar un eclipse parcial en gran parte del territorio nacional, con el Sol cubierto en un porcentaje significativo durante varias fases del evento. Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Pereira podrán seguir el eclipse con telescopios, filtros solares y transmisiones científicas en tiempo real, que permitirán observar la totalidad aunque ocurra en otros continentes. La NASA insiste en que ningún eclipse debe observarse a simple vista sin protección, salvo durante los breves minutos de totalidad y solo dentro de la franja donde el Sol queda completamente cubierto. Las recomendaciones oficiales incluyen: Un error de segundos puede causar daños permanentes en la retina, por lo que la observación responsable es tan importante como el espectáculo. Los astrónomos explican que eclipses totales tan largos dependen de una coincidencia exacta entre la distancia de la Luna, la posición de la Tierra y la geometría del recorrido de la sombra. Esa combinación solo ocurre en contadas ocasiones a lo largo de los siglos. Después del 2 de agosto de 2027, no habrá otro eclipse solar total con una duración similar hasta bien entrado el siglo XXII, lo que convierte a este fenómeno en un evento irrepetible para toda una generación.