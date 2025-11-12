Hallazgo del siglo | Desentierran monedas y lingotes de oro en un campo sembrado y pertenece a un sólo país.

Un grupo de arqueólogos descubrió un tesoro de monedas y lingotes de oro celtas en un campo de la región de Pilsen, en la República Checa, un hallazgo que el Museo y Galería del Norte de Pilsen (MGSP) calificó como de “valor incalculable”.

El descubrimiento se produjo en una zona agrícola del oeste del país, rodeada de castillos medievales y pueblos históricos, donde los investigadores hallaron más de 500 monedas de oro y plata, junto con broches y adornos antiguos. Según el museo, las piezas datan de entre los siglos VI y I a.C., y representan uno de los mayores tesoros arqueológicos de los últimos años.

Los expertos del Instituto Arqueológico de la Academia Checa de Ciencias explicaron que los análisis con pruebas de isótopos permitirán determinar si el oro fue extraído en la región o si provino de zonas lejanas mediante rutas comerciales de la época.

Los expertos del Instituto Arqueológico de la Academia Checa de Ciencias realizaron los análisis de oro. (Fuente: archivo)

Descubrimiento de oro en Pilsen: cómo fue hallado el tesoro

Aunque el hallazgo fue anunciado este 3 de octubre, la historia comenzó en 2021, cuando un arqueólogo aficionado encontró un pequeño fragmento de moneda del siglo II a.C. mientras usaba un detector de metales. Desde entonces, el sitio fue excavado de manera controlada, ya que se trata de un campo sembrado, donde las labores deben reanudarse entre cosechas.

Los arqueólogos creen que las monedas pudieron ser perdidas durante transacciones comerciales o enterradas como ofrendas rituales. En el lugar también se encontraron restos de un caballo y herramientas de metal, lo que sugiere que el sitio tenía una función ceremonial o de intercambio.

El detalle del botín: monedas, lingotes y piezas únicas

El director del MGSP, Pavel Kodera, aseguró que el yacimiento “contiene una gran cantidad de objetos metálicos pequeños pero excepcionales, en su mayoría monedas, aunque también se hallaron lingotes, escamas de oro en bruto, pendientes y fragmentos de pulseras”.

Entre los elementos más destacados del hallazgo:

Más de 500 monedas de oro y plata , muchas con símbolos de la cultura celta.

Lingotes y trozos de oro en bruto , además de escamas y pequeños adornos.

Diseños detallados con figuras de caballos, jabalíes, soles y dioses celtas .

Influencias helenísticas, con retratos y motivos de origen griego.

El director del MGSP, Pavel Kodera, aseguró que el yacimiento “contiene una gran cantidad de objetos metálicos. (Fuente: archivo)

Las monedas miden entre 7 milímetros y 1,5 centímetros y presentan diseños únicos que reflejan la mitología y el pensamiento celta.

“Las imágenes son verdaderas obras de arte, que reflejan la mitología y la mentalidad del pueblo celta”, explicó Kodera.

Los investigadores concluyeron que este terreno pudo haber sido un punto de reunión estacional donde las comunidades locales realizaban rituales o transacciones comerciales, dejando como legado uno de los tesoros arqueológicos más valiosos de Europa Central.