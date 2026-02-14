El tema de la Tercera Guerra Mundial ha cobrado relevancia en el debate público, especialmente ante el incremento de las tensiones entre Estados Unidos, Rusia y China. En este contexto, surge la pregunta: ¿qué países latinoamericanos serían los primeros en verse afectados si el conflicto llegara a intensificarse? Los recientes movimientos geopolíticos, la formación de nuevas alianzas militares y la proliferación de armamento avanzado generan inquietud a nivel global. De acuerdo con un estudio realizado por Inteligencia Artificial, diversas naciones del continente se encuentran en una situación de vulnerabilidad, debido a su cercanía con potencias aliadas, su infraestructura militar, su capacidad económica o su relevancia política en la región. El estudio sugiere que, en un contexto de conflicto bélico a gran escala, las naciones latinoamericanas que se verían más afectadas serían aquellas que mantienen alianzas estratégicas con potencias involucradas o que poseen recursos naturales y logísticos clave. A continuación, se presentan los principales territorios que estarían en la línea de fuego según la Inteligencia Artificial: Colombia podría ser uno de los primeros países latinoamericanos en experimentar consecuencias. Su alianza histórica con Estados Unidos y su papel como socio estratégico en la región la posicionan como un posible blanco de ataques en caso de represalias. Bogotá, en su función como capital política y centro militar del país, se erige como uno de los lugares más expuestos. Su ubicación en el centro del continente la convierte en un corredor geopolítico de gran relevancia para las potencias. En el eventual caso de un conflicto, la desestabilización de Venezuela tendría repercusiones significativas en el suministro energético de toda América Latina, además de modificar el equilibrio político en la región. Caracas se erige como un objetivo de alta relevancia, dado su vasto potencial petrolero y la colaboración militar internacional que allí se establece. Venezuela se encuentra entre los países más vulnerables debido a su vínculo directo con Rusia e Irán, quienes son actores fundamentales en el contexto del conflicto global. Brasil, como la principal potencia de Sudamérica, desempeñaría un papel crucial en cualquier conflicto bélico a nivel global. Su capacidad financiera y su vasta extensión territorial lo posicionan tanto como una fortaleza como en un blanco estratégico. São Paulo, como núcleo económico y financiero, podría ser uno de los primeros objetivos para desestabilizar los mercados. Río de Janeiro, debido a su importancia militar y simbólica, también se encuentra entre las ciudades más expuestas. La proximidad de México como vecino inmediato de Estados Unidos lo sitúa en un contexto complicado. La Ciudad de México, centro político y económico del país, podría ser susceptible ante un conflicto transfronterizo o ataques destinados a desestabilizar a su aliado del norte. Asimismo, su cercanía a las bases militares estadounidenses en el sur de EE.UU. eleva su nivel de riesgo en una guerra de gran escala.