Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pexels).

El horóscopo es una de las instrumentos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que se manifiestan de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por esa razón, es importante saber la predicción para las personas de Libra sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este sábado, 15 de agosto de 2026.

Horóscopo de hoy sábado 15 de agosto para Libra

Para Libra, el día se presenta ideal para reactivar lazos dormidos; un saludo breve por teléfono o correo puede aliviar distancias.

Podría surgir una situación extraordinaria que invite a actuar de manera nueva, con la intuición conduciendo naturalmente hacia lo correcto.

¿Cómo le irá en el trabajo este sábado a las personas de Libra?

En el trabajo, Libra, este 2026-08-15 es ideal para retomar el contacto con un colega o cliente que no ves desde hace tiempo; una llamada o un email puede abrir puertas. Podría presentarse una situación extraordinaria que te empuje a actuar de una forma nueva y tu intuición te llevará a hacer lo correcto, impulsando tu imagen y oportunidades.

Libra: así te irá en el amor este sábado

Libra: Hoy el amor favorece los reencuentros; es el momento ideal para recuperar el contacto con alguien que llevas tiempo sin ver. Un mensaje, llamada o correo puede reavivar la chispa y una situación inesperada te animará a actuar de una forma nueva y más valiente en tus sentimientos.

Compatibilidad del día: Géminis. Su energía conversadora y curiosa acompaña tu impulso de retomar el diálogo y probar dinámicas diferentes, creando complicidad inmediata y planes espontáneos.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Libra

Los números de la suerte para Libra son "33, 60, 67, 43" y pueden servirles para juegos de azar, fechas clave y decisiones importantes.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Libra, reconecta hoy con esa persona: expresar y escuchar aliviará tu mente. Sigue tu intuición y prueba una práctica suave (respiración, caminata consciente o estiramientos) para reducir el estrés y equilibrar tu energía.