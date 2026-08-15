La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Leo y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

El horóscopo de este sábado para Leo

Leo, tu energía sigue alta: canalízala con algo de ejercicio; te hará sentir mejor.

Busca momentos de soledad y da una tregua a los quehaceres; hoy ve a tu ritmo.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo le irá en el trabajo este sábado a las personas de Leo?

Este 2026-08-15, Leo, tu energía seguirá alta; si la canalizas con algo de ejercicio antes o entre tareas, te sentirás mejor y rendirás más. Preferirás la autonomía, por lo que conviene priorizar tareas individuales, acotar reuniones y evitar depender de otros. Con enfoque y límites claros, podrás avanzar y cerrar pendientes con eficacia.

Leo: así te irá en el amor este sábado

Leo, hoy en el amor priorizarás tu independencia: la energía que sientes te invita a moverte y cuidarte y eso te hará más atractivo, pero querrás ir a tu ritmo. Si tienes pareja, pide espacio con cariño; si estás soltero, opta por planes breves y activos que no te hagan sentir atado.

Tu mayor compatibilidad del día será con Aries, que entenderá tu necesidad de acción y de respetar tiempos propios; juntos fluirán con planes dinámicos y sin dramas. También podrías sintonizar con Sagitario, siempre que ambos mantengan libertad y buen humor.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Leo

Los números de la suerte de Leo son 1, 2, 88 y 68 y les sirven para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buena fortuna en proyectos y oportunidades.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Leo, canaliza tu energía con una breve sesión de ejercicio y regálate un rato de soledad consciente para desconectar. Dar una tregua a los quehaceres hoy te ayudará a equilibrar cuerpo y mente.