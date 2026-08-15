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La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Escorpio y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

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Horóscopo de hoy sábado 15 de agosto para Escorpio

En días en que Escorpio se percibe incómodo con su imagen y con un punto de apatía, suele ayudar un enfoque compasivo que reconozca el cansancio y rescate su lado luminoso.

Un consejo valioso puede llegar de ese amigo que es como un hermano; atender esa voz cercana suele orientar el ánimo y el rumbo del día.

Horóscopo del día (foto: archivo).
Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este sábado a las personas de Escorpio?

Escorpio, para el 2026-08-15 en el trabajo podrías notar baja motivación y autocrítica, sintiéndote algo apático y poco conforme contigo, según la predicción. Evita decisiones guiadas por la inseguridad y prioriza tareas simples y concretas. Busca tu lado bueno: apóyate en tus fortalezas, acepta feedback con calma y celebra pequeños avances para recuperar el ritmo. Con enfoque y amabilidad contigo mismo, el día puede resultar productivo.

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Escorpio: así te irá en el amor este sábado

Escorpio, hoy podrías sentirte a disgusto contigo, menos atractivo y algo apático; en el amor, eso puede volverte reservado. No te hundas: enfócate en tu carisma y tu intensidad; una charla honesta y un gesto de ternura reavivarán la chispa.

Tu mayor compatibilidad hoy será con Cáncer, que sabrá darte contención y recordarte tus virtudes. Si estás con alguien de Cáncer, permite su cercanía y planea algo sencillo y cálido; si estás soltero, un intercambio sincero con Cáncer puede convertirse en conexión especial.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Escorpio

Para Escorpio, los números de la suerte son 56, 73, 96 y 94; pueden servir para juegos de azar, fijar fechas y tomar decisiones importantes.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Escorpio, si te sientes apático y duro contigo, haz 20 minutos de movimiento suave y escribe tres cualidades que aprecias de ti. Habla con ese amigo-hermano y toma su consejo para reconectar con tu lado bueno.

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