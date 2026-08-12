Qué significa encontrar una botella en la rueda del coche y por qué es fundamental saber cómo actuar (Representación creada con IA)

Qué significa encontrar una cinta adhesiva en la cerradura del auto y por qué no deberías ignorarla

Encontrar una botella de plástico atrapada junto a una de las ruedas del coche puede parecer algo casual o sin demasiada importancia. Sin embargo, puede convertirse en una señal de alerta que conviene no ignorar.

Esta maniobra ha sido asociada a robos basados en distraer al conductor durante unos segundos, especialmente en estacionamientos, centros comerciales, supermercados y otros espacios donde existe un movimiento constante de vehículos y personas.

El mecanismo es sencillo y busca aprovechar una reacción instintiva: que la persona escuche un ruido extraño, abandone rápidamente el vehículo para comprobar qué ocurre y deje el coche o sus pertenencias desprotegidos.

En qué consiste el truco de la botella en la rueda

La maniobra consiste en colocar una botella de plástico, generalmente aplastada, entre el neumático y el guardabarros. Habitualmente se ubica en una rueda que resulte difícil de observar para el conductor antes de ingresar al vehículo.

Al comenzar la marcha, el movimiento de la rueda comprime la botella y provoca un ruido repentino. El sonido puede hacer pensar que existe algún problema en el neumático o una falla en el vehículo, por lo que la reacción habitual es detenerse y bajar para revisar.

Ese instante de distracción es el que pueden aprovechar los delincuentes. Si las puertas quedan abiertas, las llaves colocadas o el motor encendido, otra persona podría ingresar al vehículo o sustraer rápidamente objetos como bolsos, teléfonos celulares o carteras.

Por qué eligen la rueda trasera del lado del acompañante

La rueda trasera del lado del acompañante resulta especialmente conveniente para este tipo de maniobra porque queda fuera del campo visual habitual de quien ingresa directamente por la puerta del conductor.

Muchas personas suben al coche sin recorrer previamente su perímetro, por lo que un objeto colocado en ese sector puede pasar inadvertido hasta que el vehículo comienza a desplazarse.

Además, el ruido puede producirse una vez iniciada la marcha, provocando que el conductor se detenga de manera repentina para averiguar qué sucede y concentre toda su atención en la supuesta falla.

Qué significa encontrar una botella en la rueda del coche y por qué es fundamental saber cómo actuar Archivo El Cronista

Qué hacer si encuentras una botella en la rueda del coche

Ante la presencia de una botella u otro elemento extraño cerca de las ruedas, lo recomendable es actuar con precaución y observar el entorno antes de retirarlo, especialmente si el vehículo estuvo estacionado durante un período prolongado.

Si el ruido aparece mientras el coche ya está en movimiento, conviene buscar un lugar seguro para detenerse. Antes de bajar, es importante apagar el motor, llevarse las llaves y asegurarse de que las puertas queden correctamente cerradas.

También se recomienda evitar dejar objetos de valor visibles dentro del habitáculo, ya que una distracción de pocos segundos puede ser suficiente para facilitar un robo.

¿Qué otros métodos usan para distraer al conductor?

La botella no es el único recurso utilizado para generar distracciones. Existen distintas maniobras que buscan provocar que una persona abandone el vehículo rápidamente o concentre su atención en otra situación.

Entre ellas aparecen advertencias sobre supuestas averías, pequeños golpes o pedidos de ayuda inesperados. El objetivo suele ser generar confusión y aprovechar el momento en el que el conductor deja de prestar atención a sus pertenencias o al propio vehículo.

Por eso, ante una situación extraña, resulta conveniente detenerse en un lugar seguro, cerrar el vehículo y observar el entorno antes de bajar. Mantener las ventanillas cerradas y los objetos personales fuera de la vista también permite reducir oportunidades de robo.