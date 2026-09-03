Tiendas D1 tiene una fragancia femenina de 50 mililitros entre su oferta. El producto combina notas florales, frutales y almizcladas.

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Un perfume de $19.950 se destaca entre las opciones de belleza de Tiendas D1 para quienes buscan una fragancia femenina de tamaño compacto y con un perfil aromático suave. Se trata de la Fragancia Femenina 50 mL V AND R Surtida, de la marca Vincent N Rose , disponible en presentaciones de aroma como Florabela, Unika y Sensuell .

De acuerdo con la información del producto, la fragancia ofrece una combinación floral, frutal y almizclada, con un aroma descrito como suave y envolvente. Su propuesta está dirigida tanto al uso diario como a ocasiones especiales.

¿Cuánto cuesta el perfume floral de Tiendas D1?

La fragancia femenina de Vincent N Rose cuesta $19.950 por una presentación de 50 mililitros. El producto está identificado con el PLU 12003952.

Por su tamaño, se trata de una presentación que concentra 50 mL de fragancia en un frasco cuyas dimensiones son de aproximadamente 11 x 8 x 4 centímetros.

La referencia se comercializa como una fragancia femenina surtida, por lo que el diseño o la presentación pueden variar.

¿Cómo es la fragancia femenina de Vincent N Rose de Tiendas D1?

La fragancia tiene un perfil compuesto por una combinación floral, frutal y almizclada. La descripción oficial del producto señala que su aroma es suave y envolvente y que está pensado para mantenerse durante largo tiempo.

El perfume puede utilizarse tanto en la rutina cotidiana como en momentos especiales, de acuerdo con la información proporcionada para esta referencia.

La presentación contiene 50 mL y corresponde a un producto de fabricación industrial y de origen importado.

¿Qué aromas tiene el perfume femenino de Tiendas D1?

Dentro de la referencia Fragancia Femenina 50 mL V AND R Surtida aparecen las opciones Florabela, Unika y Sensuell.

La información suministrada describe específicamente el perfil aromático de la fragancia como floral, frutal y almizclado, con una sensación suave y envolvente.

Al tratarse de una presentación surtida, la variante entregada puede depender de la disponibilidad del producto en el establecimiento.

¿El perfume de Tiendas D1 es de larga duración?

Sí. Entre las características anunciadas para esta fragancia femenina se encuentra una duración prolongada del aroma.

La descripción del producto señala que su mezcla floral, frutal y almizclada busca ofrecer un aroma suave y envolvente que permanece durante largo tiempo.

La duración real de una fragancia puede variar según factores como la piel, la cantidad aplicada y las condiciones de uso, por lo que esta característica corresponde a la descripción comercial suministrada.

¿Dónde conseguir la fragancia femenina de 50 mL de Tiendas D1?

La Fragancia Femenina 50 mL V AND R Surtida hace parte de la oferta de productos de Tiendas D1 y tiene un precio informado de $19.950.

Antes de comprar, conviene consultar la disponibilidad de la referencia y la variante de aroma en el establecimiento correspondiente, debido a que se trata de una presentación surtida.