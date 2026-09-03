El truco de rociar vinagre sobre el parabrisas del auto: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

El vinagre blanco se convirtió en una alternativa casera que algunos conductores utilizan para resolver tareas sencillas de limpieza y mantenimiento del vehículo. Su composición permite aprovecharlo especialmente sobre las superficies de vidrio, donde puede ayudar a retirar diferentes tipos de suciedad y residuos.

El truco de rociar vinagre sobre el parabrisas del auto: para qué sirve y por qué lo recomiendan. (Foto: Freepik).

Cómo limpiar los vidrios del auto con vinagre

El vinagre blanco destilado contiene ácido acético, un compuesto que facilita la eliminación de determinados residuos adheridos a las superficies. Por esta razón, puede resultar útil para limpiar el parabrisas y otros vidrios del vehículo cuando presentan manchas de agua dura, restos de insectos, excremento de aves o savia de árboles.

Una forma sencilla de utilizarlo consiste en mezclar una parte de vinagre con una parte de agua y aplicar la preparación sobre el vidrio con un paño de microfibra. Después, se puede retirar la suciedad y secar la superficie para evitar marcas.

Sin embargo, conviene evitar que la mezcla permanezca durante mucho tiempo sobre gomas, plásticos o pintura, ya que su acidez podría afectar determinados materiales cuando existe un contacto frecuente o prolongado.

¿El vinagre sirve para evitar la escarcha del parabrisas?

Otro de los usos caseros atribuidos al vinagre está relacionado con las bajas temperaturas. Cuando se mezcla con agua, el ácido acético puede disminuir su punto de congelación, por lo que algunas personas utilizan esta combinación para intentar retrasar la aparición de hielo sobre el parabrisas.

Aun así, se trata de un truco doméstico cuya eficacia puede variar según las condiciones climáticas. No debería considerarse un sustituto de los productos específicos diseñados para eliminar la escarcha o el hielo del vehículo.

El truco de rociar vinagre sobre el parabrisas del auto: para qué sirve y por qué lo recomiendan. (Foto: Freepik).

Otros trucos caseros contra el hielo en el auto

Además del vinagre, existen otros métodos populares para intentar reducir la formación de escarcha sobre los vidrios. Entre ellos se encuentra frotar una papa o una cebolla sobre el parabrisas antes de dejar el vehículo estacionado.

Estos recursos forman parte de los trucos caseros que circulan para afrontar las mañanas de bajas temperaturas, pero no ofrecen las mismas garantías que las soluciones específicas para retirar hielo del automóvil.

El vinagre puede ser una alternativa práctica para limpiar determinados residuos del vidrio, siempre que se utilice de manera adecuada y se evite el contacto innecesario con otras superficies del vehículo. En cambio, para retirar escarcha ya formada, lo recomendable es recurrir a métodos y productos diseñados específicamente para esa tarea.