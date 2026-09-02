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Tiendas D1 incorporó a su catálogo un set de cocina Cocuk pensado para preparar porciones individuales y resolver distintas comidas cotidianas. La propuesta se destaca por incluir tres elementos en una misma presentación y mantenerse por debajo de los $25.000.

De acuerdo con la información publicada por la cadena, el producto tiene un precio de $24.900 y está compuesto por una sartén, una tapa y una espátula.

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Cómo es el set de cocina que vende Tiendas D1 por $24.900

El producto se comercializa bajo el nombre Sartén con Tapa y Espátula Cocuk y está diseñado principalmente para la preparación de porciones individuales.

El set incluye:

  • Una sartén de 16 centímetros, con una capacidad de 450 ml y acabado tipo piedra.
  • Una tapa de vidrio templado de 16 centímetros, que permite observar los alimentos durante la cocción.
  • Una espátula de 21,5 centímetros, fabricada con acero inoxidable y paleta de nylon.

En cuanto a sus materiales, el área de cocción de la sartén está fabricada en aluminio, mientras que el mango es de acero inoxidable y cuenta con una cobertura de silicona.

Tiendas D1 sorprende con un set de cocina ideal para el día a día: trae 3 piezas y cuesta menos de $25.000
Tiendas D1 sorprende con un set de cocina ideal para el día a día: trae 3 piezas y cuesta menos de $25.000Imagen creada con IA

Cuánto cuesta el set de sartén, tapa y espátula de D1

Según el catálogo oficial de Tiendas D1 consultado, el set Cocuk cuesta $24.900. La cadena también incluye actualmente otros artículos de la misma marca dentro de su sección de productos de temporada.

Por sus dimensiones, D1 señala que la sartén es adecuada para freír y preparar porciones individuales, mientras que la tapa permite controlar la cocción sin necesidad de retirarla.

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Qué recomienda D1 para cuidar la sartén

La compañía indica que el producto debe lavarse con agua tibia y recomienda evitar estropajos de acero, hierro y otros elementos abrasivos que puedan afectar la superficie.

También aconseja no calentar la sartén vacía, evitar que los alimentos se quemen en su interior y no utilizarla como superficie para cortar alimentos. Durante la cocción, debe permanecer supervisada y las partes calientes deben manipularse con precaución.