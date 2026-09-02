Tiendas D1 sorprende con un set de cocina ideal para el día a día: trae 3 piezas y cuesta menos de $25.000

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Tiendas D1 incorporó a su catálogo un set de cocina Cocuk pensado para preparar porciones individuales y resolver distintas comidas cotidianas. La propuesta se destaca por incluir tres elementos en una misma presentación y mantenerse por debajo de los $25.000.

De acuerdo con la información publicada por la cadena, el producto tiene un precio de $24.900 y está compuesto por una sartén, una tapa y una espátula.

Cómo es el set de cocina que vende Tiendas D1 por $24.900

El producto se comercializa bajo el nombre Sartén con Tapa y Espátula Cocuk y está diseñado principalmente para la preparación de porciones individuales.

El set incluye:

Una sartén de 16 centímetros, con una capacidad de 450 ml y acabado tipo piedra.

Una tapa de vidrio templado de 16 centímetros, que permite observar los alimentos durante la cocción.

Una espátula de 21,5 centímetros, fabricada con acero inoxidable y paleta de nylon.

En cuanto a sus materiales, el área de cocción de la sartén está fabricada en aluminio, mientras que el mango es de acero inoxidable y cuenta con una cobertura de silicona.

Tiendas D1 sorprende con un set de cocina ideal para el día a día: trae 3 piezas y cuesta menos de $25.000 Imagen creada con IA

Cuánto cuesta el set de sartén, tapa y espátula de D1

Según el catálogo oficial de Tiendas D1 consultado, el set Cocuk cuesta $24.900. La cadena también incluye actualmente otros artículos de la misma marca dentro de su sección de productos de temporada.

Por sus dimensiones, D1 señala que la sartén es adecuada para freír y preparar porciones individuales, mientras que la tapa permite controlar la cocción sin necesidad de retirarla.

Qué recomienda D1 para cuidar la sartén

La compañía indica que el producto debe lavarse con agua tibia y recomienda evitar estropajos de acero, hierro y otros elementos abrasivos que puedan afectar la superficie.

También aconseja no calentar la sartén vacía, evitar que los alimentos se quemen en su interior y no utilizarla como superficie para cortar alimentos. Durante la cocción, debe permanecer supervisada y las partes calientes deben manipularse con precaución.