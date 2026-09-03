El nuevo Distrito de Oro de Dubái incorporará más de 1000 tiendas especializadas, además de una calle edificada con elementos en oro.

Las autoridades urbanas han dado a conocer un proyecto de gran envergadura que cambiará el panorama comercial y turístico de la ciudad: la edificación de una vía pavimentada con oro en un nuevo distrito destinado al comercio de este metal precioso.

Esta iniciativa forma parte del recién inaugurado Dubai Gold District, un espacio que albergará más de mil establecimientos especializados en oro, joyería, perfumería, cosméticos y artículos de lujo, con el objetivo de establecer a la ciudad como un centro mundial del comercio del oro.

El proyecto fue oficialmente presentado por las autoridades locales y promotores del distrito, quienes subrayaron la importancia simbólica del oro para la economía, el turismo y la cultura de la ciudad.

Dubai Gold District: qué es y por qué es tan especial

El Dubai Gold District representa un proyecto urbanístico vanguardista destinado a integrar todas las actividades vinculadas al oro y la joyería en un único espacio. La área ha sido concebida como un centro internacional para la comercialización de oro, el comercio mayorista, la negociación, las inversiones y los servicios conexos.

Este distrito forma parte de un ambicioso programa de regeneración del histórico barrio de Deira, célebre por su tradicional mercado dedicado al oro, donde se han llevado a cabo transacciones de metales preciosos durante numerosas décadas. La iniciativa tiene como objetivo combinar esa tradición con infraestructura contemporánea, a fin de consolidar el estatus de la ciudad como un destino preeminente en el comercio de oro.

El nuevo Distrito de Oro de Dubái incorporará más de 1000 tiendas especializadas, además de una calle edificada con elementos en oro. Dubai Media Office

La calle pavimentada con oro que asombra: lujo e innovación

La Gold Street, así denominada para referirse a la vía pavimentada con oro, se erige como la característica emblemática del distrito. A pesar de que aún no se han proporcionado datos técnicos exhaustivos ni una fecha concreta para su inauguración, las autoridades han confirmado que la calle será construida utilizando “elementos de oro” y se establecerá como una atracción distintiva dentro del entorno comercial.

Más allá de su valor simbólico, esta calle tiene la intención de funcionar como un ícono que fusiona el patrimonio cultural asociado al oro con la innovación arquitectónica, celebrando así la relevancia histórica y contemporánea del metal precioso en la ciudad.

El nuevo Distrito de Oro de Dubái incorporará más de 1000 tiendas especializadas, además de una calle edificada con elementos en oro. Shutterstock

Más de 1.000 tiendas: así crece un ecosistema comercial global

Una de las principales fortalezas del Dubai Gold District radica en su amplia oferta de tiendas y servicios. Este espacio albergará a más de 1000 minoristas especializados en categorías tales como:

Oro.

Joyería.

Perfumería.

Cosmética.

Productos de estilo de vida.

Entre las marcas que se anticipan, se encuentran destacados nombres tanto regionales como internacionales, con tiendas insignia que potenciarán la diversidad del distrito.

Nuevo distrito dorado: epicentro del turismo de lujo y del comercio global

Además, el desarrollo abarcará seis hoteles y servicios complementarios orientados a facilitar la visita de compradores y turistas internacionales. Esta infraestructura adicional tiene como objetivo mejorar la experiencia de quienes llegan a adquirir, invertir o explorar el sector del oro en un entorno moderno y ordenado.

El proyecto también se alinea con el objetivo estratégico de consolidar la posición de la ciudad como un centro global de comercio de metales preciosos, respaldado por cifras de exportación y comercio que ya son significativas en el sector del oro.