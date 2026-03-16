El descubrimiento se produjo de manera silenciosa, entre raíces y sombras. Guardabosques y fotógrafos naturalistas podrían encontrarse con una presencia esquiva que, durante años, muchos consideraron extinta. La noticia se propagó rápidamente, generando alertas: reapareció una de las grandes serpientes emblemáticas del reino reptiliano. Las primeras imágenes y datos fueron publicados en una publicación científica reciente de la National University of Singapore (NUS), la cual fue divulgada en la revista Nature in Singapore. El documento detalla el registro en un bosque pantanoso, incluyendo evidencias fotográficas y notas de campo meticulosas. El misterio tiene nombre y apellido: Hebius petersii (Peters’ keelback). La especie fue documentada nuevamente en Singapur tras un lapso de 64 años sin registros, con las primeras imágenes de un ejemplar vivo. La confirmación fue registrada en una investigación académica y posteriormente amplificada por la prensa local. El ejemplar fue observado en la zona de Upper Seletar, en el entorno de Lorong Banir, dentro de un bosque pantanoso. Medía aproximadamente 50 centímetros y presentaba manchas negras sobre un dorso castaño-rojizo, según el reporte académico. El registro es fundamental para entender la distribución regional. Según bases de datos taxonómicas, la especie se encuentra en Malasia, Indonesia y Singapur y su estatus global en la IUCN se clasifica como de preocupación menor (LC). Para los investigadores, su reaparición en Singapur evidenció que los remanentes de bosque húmedo todavía sostienen fauna que se consideraba extinta localmente. Este hallazgo resalta la necesidad de conservar arroyos sombreados, vegetación ribereña y corredores biológicos que son esenciales para mantener cadenas tróficas críticas. Los rasgos descritos incluyen cabeza oscura, vientre claro y un patrón de moteado en el cuerpo. Quienes se acerquen, además, deben registrar de forma segura la observación y notificar a las autoridades ambientales locales. Ninguna persona debe intentar manipularla ni seguirla. Para todo el mundo, el estándar es similar: ante cualquier serpiente silvestre, evite el contacto. Así se protegen especies raras y a la vez se reduce el riesgo para las personas, un equilibrio clave para la biodiversidad urbana y rural. Reporte al sistema ambiental de su región y conserve distancia.