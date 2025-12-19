El cometa interestelar 3I/ATLAS alcanza este jueves su punto de mayor cercanía con la Tierra y es seguido de cerca por la NASA y otras agencias espaciales. (Fuente: Archivo)

Este jueves se produce el máximo acercamiento del cometa interestelar 3I/ATLAS a la Tierra, un evento astronómico poco frecuente que despertó interés a nivel mundial. Se trata de un objeto proveniente de fuera del Sistema Solar, lo que lo convierte en una oportunidad única para la comunidad científica.

El 3I/ATLAS fue detectado por sistemas de observación astronómica de la NASA y rápidamente pasó a ser monitoreado por agencias espaciales internacionales. Su origen interestelar y su trayectoria hiperbólica explican por qué no quedará atrapado por la gravedad del Sol y continuará su viaje por el espacio profundo.

Aunque el acercamiento ocurre a una distancia segura, el evento generó titulares y consultas entre el público general. La NASA aclaró que no existe riesgo para la Tierra, pero confirmó que el cometa está siendo observado de cerca por su valor científico.

¿Qué es el cometa 3I/ATLAS y por qué es tan importante?

El 3I/ATLAS es un cometa interestelar, es decir, un cuerpo celeste que no se formó dentro del Sistema Solar. Su trayectoria indica que proviene de otra región de la Vía Láctea y que solo está de paso por el entorno solar.

Este tipo de objetos es extremadamente raro: antes de 3I/ATLAS, solo se habían confirmado dos visitantes interestelares. Su estudio permite a los científicos analizar materiales formados alrededor de otras estrellas y ampliar el conocimiento sobre la composición del universo.

¿Cuándo será el máximo acercamiento del cometa 3I/ATLAS a la Tierra?

El cometa alcanza su máxima proximidad a la Tierra hoy 19 de diciembre de 2025, cuando pasa a cientos de millones de kilómetros del planeta. Aunque en términos astronómicos se considera un acercamiento relevante, la distancia es muy superior a la que representan cualquier peligro.

Este paso cercano ocurre semanas después de que el objeto alcanzara su punto más próximo al Sol. Tras este evento, el 3I/ATLAS continuará su recorrido y abandonará progresivamente el Sistema Solar sin regresar.

¿Se puede ver el cometa 3I/ATLAS desde la Tierra?

A pesar del interés que genera, el cometa no es visible a simple vista debido a su bajo nivel de brillo. Para intentar observarlo se requiere un telescopio de gran alcance y condiciones favorables de observación.

Quienes deseen seguir el evento pueden hacerlo a través de transmisiones en vivo de observatorios y proyectos astronómicos, que suelen compartir imágenes y datos en tiempo real durante este tipo de fenómenos.

¿Existe algún riesgo para la Tierra por el paso del cometa 3I/ATLAS?

La NASA fue enfática al señalar que el cometa no representa ninguna amenaza para la Tierra. Su trayectoria fue calculada con precisión y se encuentra muy lejos de cualquier posibilidad de impacto.

El monitoreo permanente responde exclusivamente a fines científicos. El seguimiento del 3I/ATLAS permite recopilar información clave sobre objetos interestelares sin que ello implique un escenario de peligro para el planeta..