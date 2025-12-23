Alerta por corte eléctrico en todo el mundo| La NASA notificó por fenómeno inesperado: “Se está activando”.

El estudio realizado por la NASA sugiere que el Sol ha incrementado actividad, lo que podría tener consecuencias significativas. Los estudios indican que una tendencia a la baja en la actividad solar ha cambiado, lo que podría resultar en tormentas solares que impacten a la Tierra.

El temor a un apagón eléctrico que afecte a amplias regiones del mundo es una preocupación creciente. Este hallazgo se ve reforzado por el aumento inesperado de la actividad solar, lo que plantea serias interrogantes sobre la estabilidad de nuestros sistemas energéticos.

Está confirmado que la actividad solar está en aumento

En un hecho inesperado, estudios indican que el Sol se ha vuelto cada vez más activo en los últimos 17 años. Esto se contrapone a la tendencia descendente que había llevado a los científicos a preguntarse si se encaminaba hacia un nuevo “gran mínimo” como dos siglos atrás.

A partir de la década de 1980, la actividad solar comenzó a disminuir en general y cada ciclo de manchas solares de 11 años subsiguiente presentaba menos manchas solares, menos erupciones y menos eyecciones de masa coronal. La actividad solar alcanzó su punto más bajo en 2008.

“Todo apuntaba a que el Sol entraría en una fase prolongada de baja actividad”, declaró Jamies Jasinski, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, quien reveló: “Fue una sorpresa ver que esa tendencia se revertía. El Sol está despertando lentamente”.

El Sol se vuelve más activo y podría provocar apagones eléctricos en el mundo (foto: archivo).

NASA anticipa incremento en tormentas solares

Jasinski dirige una investigación que recopila datos del viento solar, una corriente de partículas cargadas que se irradia desde el Sol. El estudio reveló que, desde 2008, la velocidad del viento solar ha aumentado un 6%, la densidad del viento solar un 26%, la temperatura del viento solar un 29% y la intensidad del campo magnético interplanetario transportado por el viento solar ha aumentado aproximadamente un 31%.

Con el aumento de la actividad solar se producen más tormentas geomagnéticas que generan auroras en el cielo terrestre; el incremento de las eyecciones de masa coronal y las erupciones de radiación representa un mayor riesgo para los satélites, las estaciones espaciales, los astronautas y hasta las redes eléctricas y de comunicaciones en la Tierra.