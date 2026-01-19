En esta noticia Todos los cortes de luz programados para este lunes 19 de enero

Este lunes, 19 de enero de 2026, Afinia, la empresa encargada del suministro de energía, anunció que realizará cortes de luz para realizar reparaciones necesarias para optimizar el servicio.

Dichos trabajaos de mantenimiento causarán algunas interrupciones del abastecimiento de electricidad en algunos municipios colombianos. Por ese motivo, es necesario saber dónde realizarán los cortes para estar prevenidos.

Todos los cortes de luz programados para este lunes 19 de enero

San Gil

Los cortes de suministros se realizarán en Algunos sectores de la vereda Egidos y Pericos durante las 07:00 - 07:30 horas por obras de mantenimiento preventivo de redes.

Barichara

La interrupción del suministro se realizará en Barrios La Loma, Piedra De Bolívar, El Hospital, San Antonio, El Centro, Santa Barbara, El Comercio, Corregimiento Guane, Veredas Llano Higuera, Paramito, Arbolito, San José Bajo, San José Alto, El Salitre, Santa Helena, Caraquitas, El Caucho, Chaguete, El Pino, Lubigara, Guanentá, Regadillo y Guane durante las 07:00 - 07:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Los cortes de luz programados para este lunes en Colombia (foto: Pexels).

Vélez

Los cortes serán en Veredas Pena Tambor, El Amarillo y algunos sectores de Monte Oscuro y Tubavita durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.

Chipata

Interrupciones del servicio en Algunos sectores de la vereda Tubavita durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.

Girón

Cortes en Vereda Bocas durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento de Subestaciones.

Lebrija

Cortes en Algunos sectores de las veredas El Salado, El Oso y La Aguada durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento de Subestaciones.

Piedecuesta

Interrupciones en Vereda Guatiguará sectores Villa Valentina y Nueva Colombia durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.

Floridablanca

Cortes de energía en Conjunto Residencial Club House I durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Cortes del suministro en Algunos sectores de la urbanización La Unión durante las 07:15 - 10:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Piedecuesta

Interrupciones en Vereda Guatiguará sectores Villa Valentina y Nueva Colombia durante las 10:30 - 11:00 horas por remodelación de redes.

Piedecuesta

Cortes en Vereda Guatiguará algunos sectores de Villa Josefina durante las 08:00 - 11:00 horas por remodelación de redes.

Sabana De Torres

Cortes en Algunos sectores de la vereda Llano Grande durante las 09:00 - 11:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Floridablanca

Interrupciones en Urbanización Quintas del Palmar durante las 09:40 - 11:40 horas por Remodelación de redes de Baja tensión.

Floridablanca

Interrupciones de electricidad en Urbanización Villas durante las 09:00 - 13:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Cortes por Urbanización Bonanza Campestre durante las 09:00 - 13:00 horas por remodelación de redes.

Piedecuesta

Cortes en Vereda Guatiguará sector Villa Valentina durante las 09:00 - 13:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Interrupciones en Algunos sectores de la urbanización La Unión durante las 10:00 - 13:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Vélez

Cortes en Algunos sectores de la vereda Tubavita durante las 08:30 - 15:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Sabana De Torres

Cortes en Algunos sectores de la vereda Kilómetro 36 durante las 13:00 - 15:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja