Colombia es reconocida mundialmente por la calidad de sus esmeraldas y por su histórica tradición en la orfebrería. Sin embargo, una de las piezas más valiosas del patrimonio religioso y artístico del país se encuentra actualmente lejos de su territorio: la famosa Corona de los Andes. Esta reliquia, elaborada con más de dos kilos de oro y cientos de esmeraldas colombianas, fue creada en el periodo colonial en la ciudad de Popayán. Con el paso del tiempo, la pieza se convirtió en uno de los símbolos más importantes de la devoción religiosa y de la riqueza mineral del país. A pesar de su enorme valor cultural e histórico, la corona abandonó Colombia a comienzos del siglo XX tras ser vendida y, después de pasar por varias manos, terminó formando parte de la colección de uno de los museos más importantes del mundo. La pieza conocida como Corona de los Andes fue elaborada en 1592 por orden del obispo de Popayán para adornar la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción. La corona fue diseñada con aproximadamente dos kilos y medio de oro y más de 450 esmeraldas provenientes de minas colombianas. Su creación estuvo a cargo de artesanos y orfebres españoles que trabajaron durante años para lograr una pieza que representara la grandeza y el poder espiritual de la imagen religiosa. Uno de los elementos más llamativos de la corona es la llamada esmeralda de Atahualpa, una gema de gran tamaño que, según la tradición, perteneció al último emperador del Imperio Inca, Atahualpa. De acuerdo con los relatos históricos, esta piedra preciosa habría sido transportada desde el antiguo territorio peruano hasta Colombia después de la conquista española. Con el tiempo, fue incorporada a la corona como uno de los símbolos más importantes de la pieza. A comienzos del siglo XX, la reliquia dejó el país luego de que se autorizara su venta en 1914 con el aval del Vaticano. La operación fue impulsada por el heredero de la Cofradía de la Inmaculada Concepción, quien buscaba recursos económicos. Décadas más tarde, en 1936, la corona fue adquirida por el joyero estadounidense Warren G. Piper en la ciudad de Chicago. Durante varios años, la pieza fue utilizada como objeto de exhibición en reuniones sociales y eventos privados. Con el paso del tiempo, la corona cambió de propietarios hasta llegar a su destino actual: el Museo Metropolitano de Arte, uno de los museos más prestigiosos del mundo. Hoy la Corona de los Andes forma parte de la colección permanente de esta institución en Nueva York, donde es exhibida como una obra maestra de la orfebrería colonial latinoamericana, aunque para muchos historiadores y colombianos representa también un símbolo del patrimonio cultural que salió del país hace más de un siglo.