La medida hace parte de las obras de la Primera Línea del Metro y tendrá impacto directo en miles de usuarios (Fuente: archivo).

El sistema TransMilenio anunció el cierre oficial de una estación estratégica en la troncal Caracas, una decisión que se aplicará desde el sábado 31 de enero de 2026 y que responde al avance de las obras del Metro de Bogotá.

La modificación obligará a reorganizar rutas, accesos y trasbordos en el centro de la ciudad, aunque la empresa aseguró que el servicio se mantendrá activo mediante infraestructura temporal.

Con esta medida, todos los servicios volverán a operar su recorrido completo por la avenida Caracas, garantizando la llegada de los pasajeros a este corredor clave mientras continúan los trabajos de construcción del proyecto ferroviario más importante del país.

¿Qué estación de TransMilenio cierra y desde cuándo deja de operar?

La estación Avenida Jiménez, ubicada sobre la troncal Caracas, cerrará completamente sus tres vagones a partir del 31 de enero. El cierre incluye también el túnel peatonal y la salida habitual por la calle 11, puntos que durante años facilitaron la conexión entre diferentes troncales del sistema.

Esta intervención es necesaria para cumplir con el cronograma de la Primera Línea del Metro de Bogotá, que avanza sobre el eje de la avenida Caracas y requiere liberar el espacio donde hoy opera la estación.

¿Dónde quedará la estación temporal de TransMilenio en la avenida Caracas?

Para evitar la suspensión del servicio, TransMilenio pondrá en funcionamiento una estación temporal ubicada entre las calles 8 y 10, a pocos metros del punto original. Esta nueva infraestructura contará con tres vagones y fue diseñada para absorber la demanda de pasajeros que se movilizan por el centro de Bogotá.

Con su apertura, ya serán cinco las estaciones temporales activas en la troncal Caracas Centro, todas enfocadas en mantener la continuidad del servicio durante la fase más compleja de las obras del Metro.

¿Cómo funcionarán las rutas tras el cierre de la estación Avenida Jiménez?

El cierre de la estación original traerá ajustes importantes en la operación del sistema. Los usuarios deberán tener en cuenta nuevos puntos de abordaje y cambios en los trasbordos habituales:

Conexión entre troncales : la articulación entre el Eje Ambiental, la troncal Américas y la Caracas Sur se realizará principalmente a través de la Ruta Fácil 5, que operará desde la estación temporal.

Vagones que siguen habilitados: permanecerán en servicio los dos vagones ubicados sobre la avenida Jiménez con acceso por la carrera 12.

Desde allí continuarán operando rutas hacia:

Américas: F23, F51 y Ruta 5

Eje Ambiental: J70 y J23

Museo Nacional: M51

¿Qué rutas operarán desde la estación temporal de la Avenida Jiménez?

La estación temporal concentrará servicios que conectan con el norte, occidente y sur de la ciudad. Entre las principales rutas habilitadas se encuentran:

Hacia Autonorte, Suba, Calle 26, Américas y Eje Ambiental: 3, 5, 8, B18, B27, B7, C15, J76 y K54

Hacia Caracas Sur y carrera Décima: 3, 8, H54, H75, H76, H15, H27 y L18

Estos servicios permitirán que los buses retomen su recorrido completo por la Caracas, evitando interrupciones prolongadas en uno de los corredores más usados de Bogotá.