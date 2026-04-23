La construcción de la Línea 1 del metro de Bogotá continúa generando ajustes en la operación del sistema TransMilenio, especialmente en la troncal de la avenida Caracas. Las intervenciones en este corredor, uno de los más transitados de la capital, han obligado al cierre progresivo de estaciones y a la implementación de soluciones temporales para garantizar la movilidad de los usuarios. En este contexto, la empresa TransMilenio confirmó un nuevo cambio operativo que entrará en vigencia a partir del 25 de abril, con la puesta en marcha de la estación temporal Flores. La medida forma parte del plan de continuidad del servicio mientras avanzan las obras del metro, que ya registran un avance cercano al 76 %. El anuncio incluye una reorganización de rutas, nuevas conexiones troncales y recomendaciones para los usuarios que se desplazan por este importante corredor. Las autoridades de transporte señalaron que el objetivo es mantener la conectividad en medio de una de las obras de infraestructura más relevantes para la ciudad. A partir del 25 de abril, entrará en operación la estación temporal Flores, ubicada sobre la avenida Caracas entre las calles 64 y 67. Según informó TransMilenio, esta infraestructura reemplazará temporalmente la estación original, que fue cerrada para permitir el avance de las obras del metro. La estación contará con dos vagones y 14 servicios troncales, lo que permitirá la conexión con diferentes portales del sistema. Además, se enmarca dentro de la estrategia de estaciones temporales habilitadas durante la construcción del metro, siendo la séptima de este tipo en la ciudad. De acuerdo con la empresa, esta solución busca mantener la movilidad en la zona de Caracas Centro, uno de los puntos de mayor demanda del sistema, asegurando alternativas de desplazamiento mientras continúan las intervenciones estructurales. Con la entrada en funcionamiento de la estación temporal Flores, se habilitará la conexión con múltiples troncales del sistema, incluyendo Norte, Américas, Caracas Sur, Eje Ambiental, Suba, Calle 80, NQS Sur y Caracas Centro. Las rutas disponibles en este punto serán: 6, 8, B13, A52, F19, F61, H20, A61, D20, C19, G52 y H13, lo que permitirá la integración con distintos sectores de la ciudad y facilitará los trasbordos de los usuarios. Las autoridades destacaron que esta reorganización busca mantener la eficiencia del sistema durante el avance de las obras del metro, reduciendo el impacto en los tiempos de viaje y garantizando la continuidad del servicio en uno de los corredores más importantes de Bogotá. TransMilenio recomendó a los usuarios planificar sus viajes con anticipación debido a los ajustes en la operación de la troncal Caracas. Para ello, se sugiere el uso de la aplicación oficial TransMiApp, donde es posible consultar rutas, conexiones y novedades en tiempo real. También se recordó la importancia de utilizar la tarjeta TuLlave con recarga digital para agilizar el ingreso al sistema y evitar filas en puntos físicos. Las recargas pueden activarse desde celulares con tecnología NFC mediante la app Maas, en estaciones o en validadores de buses zonales. Las autoridades insistieron en que estos cambios son parte de un proceso transitorio asociado a la construcción del metro, que en el largo plazo busca mejorar la movilidad en la capital.