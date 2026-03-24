La Línea 3 del Metro de Bogotá ya superó una fase clave en su estructuración y avanza hacia los estudios definitivos que permitirán consolidar su trazado desde Soacha hasta el aeropuerto internacional Aeropuerto El Dorado. Según confirmaron las autoridades regionales, el proyecto operaría su recorrido completo en 2032, marcando un hito en la conexión férrea entre el suroccidente y el noroccidente de la capital. El anuncio se da en medio del cierre de la prefactibilidad y la selección de los consultores que asumirán la etapa de factibilidad técnica, financiera y operativa. Esto significa que el corredor ya tiene modelo de red definido y avanza hacia decisiones estructurales sobre su ejecución. De acuerdo con el cronograma oficial, la Línea 3 iniciaría su operación integral en 2032, año en el que se espera que los trenes conecten directamente a Soacha con el aeropuerto. La ruta arrancará en Ciudad Verde, en Soacha, ingresará a Bogotá atravesando Bosa y otros sectores estratégicos, y avanzará hasta la Calle 26 para enlazar con El Dorado. La proyección preliminar indica que sería un corredor subterráneo en varios tramos, lo que permitiría mejorar tiempos de viaje y reducir impacto urbano en superficie. Este corredor busca solucionar uno de los mayores dolores de cabeza de los habitantes del sur: trayectos que hoy pueden tardar más de dos horas en hora pico. Las estimaciones técnicas indican que el trazado cruzará Soacha, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba, consolidando un eje de integración urbana y regional. Actualmente se analizan alternativas como: La decisión final dependerá de estudios de movilidad, impacto ambiental y análisis costo-beneficio. Lo cierto es que la línea tendrá una longitud aproximada de 25 kilómetros y se integrará con troncales de TransMilenio y futuras líneas férreas de la región. En paralelo al metro, avanza la fase IV de TransMilenio, un proyecto estratégico que se desarrolla con la Gobernación de Cundinamarca y la Agencia Regional de Movilidad. La prefactibilidad ya concluyó y en las próximas semanas comenzará la socialización con las comunidades para presentar el trazado definitivo y las características técnicas del corredor. Esta fase se articula con el puente sobre el canal Tibanica, infraestructura clave para mejorar la conectividad entre Soacha y Bogotá. Actualmente, el proyecto se encuentra en trámites previos a la etapa precontractual. En términos financieros, actualmente se estructuran proyectos por cerca de $266.000 millones, de los cuales alrededor de $180.000 millones están vinculados a recursos de la Región Metropolitana. Aunque el año pasado no se giraron oportunamente algunos recursos nacionales, las autoridades lograron apalancar la ejecución con vigencias futuras, lo que permitió mantener el ritmo técnico del proyecto y evitar retrasos mayores.