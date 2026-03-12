Las tensiones militares en Medio Oriente volvieron a poner en el centro del debate a un tipo de arma muy particular del arsenal aéreo de Estados Unidos: los misiles diseñados para destruir sistemas de radares enemigos. A diferencia de otros proyectiles, estos no apuntan a edificios, bases o vehículos militares, sino a las señales electromagnéticas que emiten los sistemas de defensa aérea. Esta tecnología forma parte de las llamadas operaciones de supresión de defensas antiaéreas, una estrategia clave en los conflictos modernos. Su objetivo es neutralizar los radares que detectan aviones de combate, de modo que las aeronaves puedan operar con mayor seguridad dentro del espacio aéreo enemigo. En escenarios donde países como Irán cuentan con redes complejas de defensa aérea, estas armas se vuelven fundamentales para abrir el camino a otras operaciones militares. Según información retomada por el medio La Opinión, uno de los sistemas más conocidos dentro de esta categoría es el misil AGM-88 HARM, utilizado por aviones especializados del ejército estadounidense. Este misil fue diseñado para localizar y destruir radares enemigos. A diferencia de otros sistemas que dependen de coordenadas fijas, el AGM-88 HARM rastrea las emisiones electromagnéticas que producen los radares cuando intentan detectar o seguir a una aeronave. De esta manera, puede dirigirse directamente hacia la fuente de esa señal y neutralizar el sistema de defensa. El AGM-88 HARM -sigla de High-Speed Anti-Radiation Missile, en español Misil Antiirradiación de Alta Velocidad- es una de las armas más utilizadas por los Estados Unidos para neutralizar sistemas de defensa aérea. Su funcionamiento se basa en captar las señales emitidas por los radares y seguirlas hasta su origen. Cuando un radar enemigo se activa para detectar aviones, genera una emisión electromagnética que revela su ubicación. El misil identifica esa señal, la fija como objetivo y se dirige directamente hacia la fuente para destruirla. Este mecanismo crea un dilema para los operadores de defensa aérea: si encienden el radar para detectar aviones, pueden ser localizados por el misil; si lo apagan para evitar ser detectados, pierden la capacidad de seguimiento y defensa. Las características técnicas del misil explican por qué se considera una herramienta clave en la guerra moderna. El AGM-88 tiene una longitud superior a los cuatro metros, pesa alrededor de 360 kilogramos y puede atacar objetivos a decenas de kilómetros de distancia. Uno de sus aspectos más relevantes es su velocidad. Este misil puede superar Mach 2, es decir, más del doble de la velocidad del sonido, lo que reduce drásticamente el tiempo de reacción de los sistemas de defensa que intenta destruir. Las versiones más recientes, como el AGM-88G, incorporan mejoras tecnológicas que permiten ampliar el alcance y aumentar la velocidad hasta aproximarse a Mach 3. Esto significa que las aeronaves pueden lanzar el misil desde mayor distancia y mantenerse fuera del rango de muchas defensas antiaéreas. El concepto de misiles anti-radiación surgió durante la Guerra de Vietnam, cuando los sistemas antiaéreos soviéticos comenzaron a derribar aviones estadounidenses con mayor frecuencia de la esperada. Como respuesta, Estados Unidos desarrolló armas capaces de detectar las emisiones de radar de esos sistemas y destruirlos antes de que pudieran lanzar misiles contra las aeronaves. Con el paso de las décadas, esta tecnología se volvió más sofisticada. Las versiones modernas del HARM incluso pueden recordar la última posición conocida de un radar si este se apaga repentinamente, lo que reduce las posibilidades de evasión. Además, los aviones que transportan estos misiles —como ciertas variantes del F-16 utilizadas en misiones de supresión de defensas— incorporan sensores que identifican múltiples emisiones de radar en tiempo real, permitiendo seleccionar y atacar los objetivos más peligrosos. En los escenarios de guerra contemporáneos, estas capacidades convierten a los misiles anti-radiación en una pieza clave para neutralizar defensas aéreas y abrir el camino a otras operaciones militares en el espacio aéreo.