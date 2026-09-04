Bogotá se prepara para una nueva etapa en su movilidad. La primera línea del Metro avanza hacia su puesta en servicio.

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La Línea 1 del Metro de Bogotá ya tiene una fecha prevista para recibir a sus primeros pasajeros: el 15 de marzo de 2028. La fecha fue anunciada por el alcalde Carlos Fernando Galán y marca un punto de referencia para el megaproyecto, que actualmente supera el 80 % de avance y se encamina hacia la fase de integración y pruebas de todos sus sistemas.

El anuncio llega mientras la obra entra en una etapa determinante. Ya no se trata únicamente de levantar infraestructura: trenes, viaducto, estaciones, rieles, sistemas de comunicación, automatización y seguridad tendrán que funcionar de manera coordinada antes de que el servicio pueda abrir sus puertas al público.

¿Cuándo inauguran la Línea 1 del Metro de Bogotá?

La fecha prevista para el inicio de la operación comercial de la Línea 1 del Metro de Bogotá es el 15 de marzo de 2028. El anuncio fue realizado por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien confirmó que existe un día establecido como meta para que los primeros pasajeros puedan utilizar el sistema.

Sin embargo, esta fecha no significa que la construcción termine ese mismo día. Antes será necesario completar las obras pendientes, realizar las pruebas correspondientes y comprobar que los diferentes componentes puedan operar de forma conjunta.

El cronograma contempla que la obra física del corredor, incluyendo el viaducto y las estaciones, quede terminada en septiembre de 2027. Después comenzará una etapa fundamental de pruebas antes de la entrada en servicio comercial.

¿Cuántas estaciones tendrá la Línea 1 del Metro de Bogotá?

La Primera Línea del Metro de Bogotá contará con 16 estaciones y tendrá 28 edificios de acceso. Ocho estaciones tendrán integración directa con TransMilenio y otras dos estarán conectadas por proximidad.

El recorrido estará organizado de la siguiente manera:

Estación 1: Gibraltar

Estación 2: Portal Américas

Estación 3: Ciudad Kennedy

Estación 4: Timiza

Estación 5: Hospital de Kennedy

Estación 6: Avenida Boyacá

Estación 7

Estación 8: Puente Aranda

Estación 9: SENA

Estación 10: Santa Isabel

Estación 11: Hospital (HOMI)

Estación 12: Avenida Jiménez

Estación 13: Central

Estación 14: Calle 45

Estación 15: Calle 63

Estación 16: Calle 72

Las primeras estaciones estarán ubicadas en el corredor de la avenida Villavicencio y sectores de Kennedy, mientras que el trazado continuará por zonas como Puente Aranda y llegará posteriormente a la avenida Caracas.

En el tramo final aparecen Hospital, Avenida Jiménez, Central, Calle 45, Calle 63 y Calle 72, que será la estación número 16.

¿Cuánto tardará el recorrido completo del Metro de Bogotá?

Una de las grandes expectativas alrededor de la Línea 1 del Metro está relacionada con los tiempos de desplazamiento. El recorrido completo entre sus extremos está proyectado para realizarse en menos de 27 minutos.

Esto permitirá conectar sectores del suroccidente y el norte de Bogotá mediante un sistema que tendrá 16 estaciones y que circulará por un viaducto elevado.

Para los ciudadanos, el dato resulta especialmente relevante porque el Metro será una nueva alternativa para atravesar una parte importante de la capital sin depender exclusivamente de los desplazamientos actuales por carretera.

¿Qué avance tiene la Línea 1 del Metro de Bogotá en 2026?

Con corte al 31 de julio de 2026, la Línea 1 del Metro alcanzó un avance general de 81,25 %. El proyecto se encuentra así en una etapa avanzada de construcción, mientras diferentes frentes continúan trabajando para cumplir con el cronograma.

Uno de los hitos recientes fue la construcción de un puente ferroviario en el sector de la avenida Caracas con avenida El Dorado, una estructura de 215 metros de longitud. Con este tipo de obras, el viaducto continúa acercándose a la meta establecida para completar el corredor.

Además, la llegada de nuevos trenes al patio taller evidencia que el proyecto avanza de manera paralela en la infraestructura y en la preparación de la futura operación.

¿Cuántos trenes tendrá la Línea 1 del Metro?

La flota inicial estará compuesta por 30 trenes. Para agosto de 2026, Bogotá ya contaba con 17 unidades, por lo que más de la mitad de los trenes previstos ya habían llegado a la capital.

Cada tren estará conformado por seis vagones y tendrá una capacidad aproximada de 1.800 pasajeros. Una de sus principales características será la automatización de la operación mediante tecnología GOA 4.

Esto significa que los trenes funcionarán sin conductor a bordo, mientras que el sistema tendrá mecanismos de control y seguridad para gestionar el servicio.

¿Cómo serán las estaciones de la Línea 1 del Metro?

Las estaciones tendrán un diseño diferente al de una estación tradicional de metro subterráneo. El proyecto contempla accesos mediante edificios ubicados a los costados del viaducto y conectados con las plataformas de embarque mediante pasarelas.

De las 16 estaciones, 12 tendrán edificios laterales y cuatro contarán con accesos tipo mezzanine desde el espacio público. Además, los edificios concentrarán servicios como venta y recarga de tarjetas, controles de acceso, baños, primeros auxilios y otros espacios destinados a los pasajeros.

El diseño también incorpora criterios de arquitectura bioclimática. Las estaciones estarán planteadas para reducir la necesidad de aire acondicionado y ventilación mecánica, además de buscar una menor afectación visual del entorno.