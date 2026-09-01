El proyecto contempla una nueva estación y beneficiará a miles de habitantes de Cerrillos.

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La extensión de la Línea 6 del Metro de Santiago hacia el poniente alcanzó un nuevo hito constructivo luego de que los equipos lograran el primer encuentro de túneles de la obra. El proyecto registra actualmente un 55 % de avance, con 2,3 kilómetros de excavaciones completadas desde cuatro frentes de trabajo y una fecha prevista de entrada en operación para 2028.

La intervención busca ampliar la cobertura del sistema de transporte en la comuna de Cerrillos y mejorar los desplazamientos de los habitantes del sector surponiente de la capital chilena. La obra contempla una inversión de US$ 244 millones y permitirá sumar una nueva parada a la red .

¿Cuánto ha avanzado la extensión de la Línea 6 del Metro de Santiago?

El proyecto de ampliación de la Línea 6 ya completó el 55 % de sus obras, de acuerdo con la información entregada durante el hito constructivo realizado este 31 de agosto.

Uno de los principales avances es la excavación de 2,3 kilómetros de túneles, trabajos que se han desarrollado desde cuatro frentes de construcción. El encuentro entre los túneles representa un paso relevante para continuar con las siguientes etapas de la infraestructura.

Además de las obras civiles, los sistemas necesarios para el funcionamiento de la extensión ya fueron adjudicados y avanzan de acuerdo con el cronograma previsto.

¿Dónde estará la nueva estación de la Línea 6?

La extensión se realizará hacia el poniente desde la actual estación Cerrillos y sumará una nueva parada denominada Lo Errázuriz.

La estación estará ubicada en el sector de la avenida Lo Errázuriz, cerca de la avenida Presidente Salvador Allende, dentro de la comuna de Cerrillos. La ampliación tendrá aproximadamente tres kilómetros de longitud.

De esta manera, sectores que actualmente dependen de recorridos de superficie tendrán una nueva alternativa para conectarse con el resto de la red del Metro de Santiago.

¿Cuándo estará lista la extensión de la Línea 6 del Metro?

La entrada en operación de la extensión de la Línea 6 del Metro de Santiago está proyectada para 2028. La fecha forma parte de la planificación actual del proyecto, por lo que todavía resta completar una parte importante de las obras antes de que los pasajeros puedan utilizar la nueva estación.

El proyecto se encuentra en una etapa de ejecución avanzada, pero el 55 % de progreso significa que aún deben desarrollarse trabajos de infraestructura, instalaciones y pruebas antes de la puesta en servicio.

¿Cuánto demorará el viaje desde Lo Errázuriz hasta Los Leones?

Uno de los principales beneficios anunciados para la extensión será la reducción de los tiempos de traslado. Con la nueva estación, el viaje desde Lo Errázuriz hasta Los Leones podría realizarse en aproximadamente 27 minutos.

La mejora será especialmente relevante para los habitantes de Cerrillos y otros sectores cercanos que actualmente deben combinar distintos medios de transporte para realizar desplazamientos hacia el sector oriente de Santiago.

Según las autoridades, la ampliación beneficiará a más de 90.000 personas, al incorporar una conexión directa con la red del Metro.

¿Cuándo comenzarán a funcionar los nuevos servicios?

La planificación actual apunta a que la extensión de la Línea 6 hacia Lo Errázuriz entre en operación durante 2028. Antes de esa fecha deberán concluir las obras restantes, instalarse y probarse los sistemas y completarse la integración con la infraestructura actualmente operativa.