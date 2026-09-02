La Línea 6 de Metro tendrá una nueva estación en 2028: las obras ya alcanzaron el 55% y sumarán 3 kilómetros al recorrido para llegar al centro en 27 minutos.

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La Línea 6 de Metro de Santiago sumará una nueva estación y extenderá su recorrido hacia el poniente, en un proyecto que ya alcanzó el 55% de avance constructivo. Las obras contemplan tres kilómetros adicionales de vías y permitirán mejorar la conexión de los habitantes de Cerrillos con otros sectores de la capital.

La futura estación estará ubicada en el sector de Lo Errázuriz, al poniente de la actual estación Cerrillos, en las cercanías de avenida Lo Errázuriz y avenida Presidente Salvador Allende. Una vez que entre en funcionamiento, los pasajeros podrán llegar hasta Los Leones en aproximadamente 27 minutos, según informó el sitio oficial de Metro Servicio.

La extensión de la Línea 6 tiene una inversión estimada de 244 millones de dólares y su entrada en operación está prevista para 2028. El proyecto ya suma 2,3 kilómetros de túneles excavados y cuenta con cuatro frentes de trabajo activos.

¿Dónde estará la nueva estación de la Línea 6 de Metro?

La nueva parada estará ubicada en Lo Errázuriz, hacia el poniente de la actual estación Cerrillos. El proyecto contempla una extensión de tres kilómetros y busca fortalecer la conectividad de los sectores Los Presidentes y Oreste Plath, beneficiando a más de 90.000 personas de la zona.

Durante el último hito constructivo se concretó el primer encuentro de túneles de esta extensión, mientras que los trabajos continúan en los distintos frentes de excavación. Además, los sistemas necesarios para la operación del nuevo tramo ya fueron adjudicados y avanzan de acuerdo con la planificación establecida.

La Línea 6 de Metro de Santiago sumará una nueva estación hacia el poniente y extenderá su recorrido en tres kilómetros. Metro Servicio de Chile

¿Cuánto demorará llegar desde Lo Errázuriz hasta Los Leones?

Uno de los principales beneficios de la extensión será la reducción de los tiempos de traslado. Según la planificación del proyecto, la nueva estación permitirá conectar el sector de Lo Errázuriz con Los Leones en aproximadamente 27 minutos, mejorando el acceso a distintos puntos de Santiago y reduciendo los tiempos de viaje para los vecinos.