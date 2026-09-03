Este jueves, 3 de septiembre de 2026, la cotización delreal llegó a 615.17615 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,18%.

La cotización del Real tuvo un leve avance semanal de 1.03%, pero acumula una caída de 11.70% en el último año.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

El Real tuvo un sesgo alcista: cayó al inicio, subió varios días, se estabilizó a mitad, retomó las alzas y cerró con una corrección, dejando saldo positivo en los 10 días.

La volatilidad económica de la última semana de Real, con un 12.75%, es menor que la volatilidad anual de 15.82%, lo que sugiere que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 61517.6157071756 pesos colombianos; para 200 reales es de 123035.2314143512 pesos colombianos y para 500 reales es de 307588.078535878 pesos colombianos.