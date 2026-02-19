El Gobierno de Colombia, en colaboración con la Empresa Metro de Bogotá (EMB) y la Alcaldía Mayor, avanza en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, un proyecto esencial para la movilidad en la capital, considerado uno de los sistemas de transporte más significativos de Sudamérica. La Línea 1 contará con una 24 kilómetros de extensión elevada, conectando áreas desde Bosa hasta la calle 72 con avenida Caracas, e incluirá 16 estaciones que se integrarán al sistema TransMilenio. De acuerdo con el cronograma oficial, se prevé que la obra alcance un 70 % de avance para finales de 2025, con pruebas dinámicas programadas para 2026 y la apertura comercial proyectada para 2028. El sistema proporcionará beneficios a millones de ciudadanos en áreas como Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Chapinero, lo que permitirá una reducción significativa en los tiempos de desplazamiento y una mejora en la conectividad entre el sur y el norte de la ciudad. Asimismo, el Metro de Bogotá será 100 % eléctrico, lo que favorecerá una movilidad más limpia y sostenible. Durante 2025, el proyecto se encuentra en plena fase de construcción de viaductos, estaciones e intercambiadores viales, con trabajos destacados en la avenida Primero de Mayo y la avenida Caracas. La llegada del primer tren al país, prevista para septiembre, representa un hito significativo dentro del cronograma técnico. Con este avance, el Metro de Bogotá se consolida como una de las obras de infraestructura más importantes de Colombia, destinada a transformar la movilidad urbana y regional del país. El inicio de pruebas con trenes se llevará a cabo en un tramo de 5,7 kilómetros desde el patio taller de Bosa, antes de la apertura comercial. La operación total está programada para marzo de 2028, momento en el cual el sistema se integrará con TransMilenio y los futuros trenes regionales.