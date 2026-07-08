Se vienen seis días de protestas: advierten por cortes, marchas y complicaciones para circular

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Las autoridades de Colombia dieron a conocer el cronograma de marchas, plantones y movilizaciones que se realizarán entre el 8 y el 13 de julio, jornadas que podrían afectar la movilidad debido a cierres temporales de vías y desvíos en distintos puntos de la ciudad.

La programación incluye convocatorias impulsadas por organizaciones sociales, colectivos ciudadanos, movimientos estudiantiles y plataformas de derechos humanos. Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar retrasos.

Advierten por posibles afectaciones en la movilidad

Desde la Secretaría de Gobierno señalaron que las diferentes manifestaciones podrían generar congestión vehicular y modificaciones en la operación de algunos servicios de transporte público.

Para atender las movilizaciones, la entidad informó que desplegará equipos de Gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, con el objetivo de acompañar las jornadas, facilitar la convivencia y garantizar el desarrollo pacífico de las manifestaciones.

¿Cuándo serán las marchas?

Las actividades comenzarán el 8 de julio y se extenderán hasta el 13 de julio , con plantones, marchas y concentraciones convocadas por distintos sectores sociales.

Entre las movilizaciones previstas figuran manifestaciones en defensa de diferentes causas sociales, una movilización nacional contra el mandato del presidente electo Abelardo de la Espriella, una velatón en memoria de Natalia Villalba, además de plantones y jornadas comunitarias en distintos sectores.

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Recomiendan salir con tiempo

Frente al desarrollo de estas actividades, las autoridades aconsejaron a quienes deban movilizarse durante esos días consultar la información oficial antes de salir y contemplar posibles cierres o desvíos.

También recomendaron programar los recorridos con mayor anticipación y mantenerse atentos a los reportes sobre el estado de las vías y del transporte público para reducir el impacto de las movilizaciones en los desplazamientos diarios.