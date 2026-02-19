El presidente de la República, Gustavo Petro, sostuvo este miércoles 18 de febrero una llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que abordaron asuntos estratégicos de la agenda bilateral y dejaron sobre la mesa la realización de un próximo encuentro entre ambos jefes de Estado. La conversación fue confirmada oficialmente desde la Casa de Nariño y también por la mandataria venezolana a través de sus canales oficiales. De acuerdo con el Gobierno colombiano, el diálogo se concentró en temas sensibles para la relación entre ambos países, especialmente en materia de frontera, energía, seguridad y producción. Según explicó el equipo de comunicaciones de la Presidencia, la conversación giró alrededor de asuntos prioritarios para Colombia y Venezuela en este momento de reconfiguración política y económica regional. Entre los puntos tratados estuvieron: Estos temas forman parte de una agenda que el presidente Petro viene impulsando desde inicios de año, con énfasis en la integración energética y el fortalecimiento económico en las zonas limítrofes, particularmente en departamentos como La Guajira y Arauca. Aunque no se definió fecha ni lugar, ambos mandatarios acordaron avanzar hacia un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado. La organización del evento quedará en manos de las respectivas cancillerías. Desde Caracas, Delcy Rodríguez confirmó que la reunión se realizará “próximamente” y que el objetivo será profundizar la agenda económica, energética y de seguridad. La funcionaria asumió como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades de Estados Unidos el pasado 3 de enero, un hecho que reconfiguró el panorama político venezolano. Por ahora, las cancillerías trabajan en la coordinación diplomática para concretar el encuentro, que podría realizarse en territorio fronterizo o en una capital previamente acordada. El presidente Petro ha reiterado públicamente su interés en consolidar una transición energética regional. Durante una reciente intervención en La Guajira, el mandatario sostuvo que Colombia y el occidente venezolano podrían desarrollar proyectos conjuntos para enfrentar los efectos del cambio climático y fortalecer el acceso al agua potable. El jefe de Estado ha planteado la necesidad de atraer capital internacional para impulsar estos proyectos, señalando que la región requiere inversiones estratégicas para modernizar su infraestructura energética y productiva. En ese contexto, la conversación con Delcy Rodríguez cobra especial relevancia, pues la cooperación energética se perfila como uno de los ejes centrales del eventual encuentro bilateral. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, ya había anticipado que existía la posibilidad de una visita oficial de Delcy Rodríguez al país. Sin embargo, estaba a la espera de la confirmación formal por parte del Gobierno venezolano. Tras esta nueva llamada, se espera que los equipos diplomáticos aceleren la definición de la agenda, el protocolo y los temas prioritarios del encuentro. La intención, según fuentes oficiales, es avanzar en una hoja de ruta concreta que fortalezca la cooperación binacional en un momento clave para la estabilidad regional. Con información de EFE.-