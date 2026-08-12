El Gobierno visitará casa por casa con abogados y administrativos para verificar la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

La medida responde a un esfuerzo del Estado por mejorar la transparencia y eficacia en la distribución de recursos públicos, asegurando que las transferencias monetarias se otorguen exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos legales.

En años recientes, se han detectado inconsistencias en los registros y bases de datos que han propiciado pagos indebidos, incluyendo pagos a beneficiarios que han fallecido o aquellos que no satisfacen los criterios establecidos, lo cual ha suscitado desconfianza en la ciudadanía y demanda por un control más riguroso.

El Gobierno de Colombia ha confirmado la implementación de mecanismos de verificación de beneficiarios de pensiones y ayudas sociales, que incluyen visitas domiciliarias para verificar la existencia y situación de quienes perciben beneficios estatales, como parte de su lucha contra pagos indebidos a personas fallecidas o por errores administrativos.

Esta normativa se inserta en un contexto de mayor exigencia en los controles sobre los programas sociales administrados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y las entidades pensionales del Estado, en un marco de expansión del sistema de protección social.

Cómo funciona el operativo casa por casa paso a paso

El objetivo principal es cotejar la información de las bases de datos con la realidad, verificando documentación, estado civil y situación de vida de los beneficiarios.

En paralelo, se fortalecen las cruces de datos administrativos entre entidades públicas para detectar inconsistencias, especialmente en programas donde el riesgo de pagos indebidos es mayor por la dispersión geográfica y problemas de identificación digital.

El plan del Gobierno contempla que equipos técnicos y administrativos del Estado recorran sectores urbanos y rurales para verificar en terreno la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

Este tipo de control complementa los mecanismos tradicionales de auditoría interna y validación documental, reduciendo la dependencia exclusiva de procesos remotos o auto-reportados.

El Gobierno Nacional llevará a cabo un operativo destinado a la verificación de los beneficiarios de subsidios sociales y pensiones. (Fuente: Freepik) Anna Bizon

¿Qué pensiones y ayudas controla el Estado en 2024?

La verificación de los pagos tiene como finalidad evitar transferencias indebidas a fallecidos, duplicidades de beneficiarios o errores administrativos, situaciones que han suscitado preocupación continua en la formulación de políticas públicas.

El operativo abarca, entre otros, a:

régimen de pensiones administrado por y otros regímenes especiales. Beneficiarios del Colpensiones y otros regímenes especiales.

Adultos mayores que perciben subsidios como parte de programas sociales administrados por el Departamento para la Prosperidad Social .

Personas en situación de vulnerabilidad que reciben apoyos monetarios periódicos del Estado.

Pago indebido: qué hacer y cómo recuperar tu dinero

Además, se llevan a cabo auditorías internas y externas con el propósito de examinar los casos más complicados y también para evaluar la posible recuperación de fondos en situaciones de fraude comprobado. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la rendición de cuentas y garantizar la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones y asistencia social, en un contexto donde la demanda de cobertura social en Colombia se incrementa.

Cuando los equipos de verificación identifiquen pagos que no deberían haberse procesado —por ejemplo, a personas que han fallecido o que no cumplen los criterios necesarios— las entidades encargadas procederán a suspender el beneficio hasta que la situación sea aclarada y actualizar el estado del beneficiario en los sistemas administrativos.

¿Qué tecnologías usa el Gobierno para prevenir errores administrativos?

El Gobierno, además de llevar a cabo un operativo de campo, se dedica a la integración y modernización de bases de datos públicas, así como a la mejora de los sistemas de identificación de beneficiarios. Esta labor incluye la interoperabilidad entre:

Registros vitales y padrones oficiales.

Sistemas de salud y seguridad social.

Información tributaria y de administración de beneficios sociales.

Dichas herramientas contribuyen a la disminución de errores administrativos, los cuales podrían resultar en pagos indebidos de forma involuntaria. Esta estrategia está orientada también a fortalecer los procesos de transparencia y la trazabilidad relativos al uso de recursos públicos.