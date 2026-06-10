La facturación electrónica y el control de ingresos son herramientas clave para determinar las responsabilidades tributarias de los trabajadores independientes.

Miles de trabajadores independientes en Colombia podrían enfrentar cambios importantes en sus responsabilidades fiscales durante 2026. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recordó que quienes superen determinados límites de ingresos o contratación deberán cumplir nuevas exigencias relacionadas con el Impuesto sobre las Ventas (IVA).

La entidad ha fortalecido en los últimos años sus mecanismos de control mediante herramientas como la facturación electrónica y el cruce de información tributaria. Esto le permite verificar con mayor precisión la actividad económica de contratistas, profesionales y prestadores de servicios en todo el país.

Por esta razón, los expertos recomiendan que los contribuyentes revisen periódicamente sus ingresos y contratos vigentes, ya que superar ciertos topes puede generar obligaciones adicionales ante la autoridad tributaria y evitar sanciones futuras.

Qué trabajadores independientes deberán cumplir nuevas obligaciones con la DIAN en 2026

La DIAN señaló que los trabajadores independientes dedicados a la prestación de servicios pueden adquirir nuevas responsabilidades tributarias cuando sus ingresos anuales superan los límites establecidos por la normativa vigente.

Para 2026, la Unidad de Valor Tributario (UVT) fue fijada en $52.374. Esto significa que el umbral de 3.500 UVT equivale aproximadamente a $183,3 millones al año. Quienes excedan esa cifra podrían convertirse en responsables del IVA y quedar sujetos a nuevas obligaciones fiscales.

Cuál es el ingreso que obliga a cobrar IVA en Colombia

Cuando un trabajador independiente supera el límite económico definido por la DIAN, puede quedar obligado a recaudar el IVA sobre los servicios gravados que presta a sus clientes. Esta condición implica cambios importantes en la forma en que desarrolla su actividad económica.

La normativa tributaria establece que gran parte de los servicios prestados en Colombia están sujetos a este impuesto, salvo aquellos que cuenten con exclusiones específicas contempladas en la legislación. Por ello, resulta fundamental conocer si la actividad realizada se encuentra dentro de las categorías gravadas.

Superar ciertos montos de ingresos o contratación puede generar nuevas exigencias ante la DIAN durante 2026. (Fuente: DIAN) Dian

Qué obligaciones adquieren los trabajadores que pasan a ser responsables del IVA

Convertirse en responsable del IVA implica cumplir una serie de deberes formales ante la DIAN. Entre ellos se encuentra la obligación de cobrar el impuesto cuando corresponda, emitir factura electrónica y presentar las declaraciones tributarias exigidas por la ley.

Además, el contribuyente deberá transferir a la administración tributaria los valores recaudados dentro de los plazos establecidos. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones económicas y otros procesos de fiscalización por parte de la entidad.

Los contratos firmados también pueden generar obligaciones tributarias

No solo los ingresos efectivamente recibidos pueden activar responsabilidades ante la DIAN. Los especialistas recuerdan que la firma de contratos por valores superiores a los topes establecidos también puede generar obligaciones relacionadas con el IVA.

Para 2026, el monto de contratación que podría activar estas responsabilidades ronda los $187 millones. En consecuencia, una persona podría verse obligada a cumplir nuevas exigencias tributarias incluso antes de haber recibido la totalidad de los pagos acordados.

Contratistas del Estado: cuál es el límite especial fijado por la DIAN

La legislación contempla un tratamiento particular para quienes prestan servicios a entidades públicas. En estos casos, el límite económico que se toma como referencia es superior al aplicado para otros trabajadores independientes.

El tope corresponde a 4.000 UVT, equivalente a cerca de $209 millones durante 2026. Cuando se supera ese monto, los contratistas estatales también pueden quedar obligados a cumplir con la facturación electrónica, la declaración del IVA y las demás responsabilidades tributarias correspondientes.

Qué consecuencias puede tener incumplir las obligaciones con la DIAN

Los expertos advierten que ignorar estas responsabilidades puede generar costos significativos para los contribuyentes. Además del pago de los impuestos pendientes, la autoridad tributaria puede imponer sanciones e intereses por mora.

Asimismo, presentar declaraciones fuera de los plazos establecidos o no cumplir con las obligaciones formales puede derivar en cobros adicionales y procesos de fiscalización. Por ello, se recomienda llevar un control permanente de los ingresos y contratos para evitar inconvenientes con la DIAN.