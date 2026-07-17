La Aeronáutica Civil confirmó restricciones en el espacio aéreo de Bogotá durante el fin de semana del 20 de julio.

Quienes tengan programado un viaje desde o hacia Bogotá durante el puente festivo deberán estar atentos a una medida anunciada por la Aeronáutica Civil (Aerocivil). La entidad confirmó restricciones temporales en el espacio aéreo de la capital por las actividades oficiales del Día de la Independencia.

La decisión hace parte del operativo previsto para el desarrollo de los actos conmemorativos del 20 de julio, que incluirán el tradicional desfile militar y la revista aérea de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Debido a ello, algunos itinerarios podrían presentar modificaciones durante el fin de semana.

Ante este panorama, la Aerocivil recomendó a los pasajeros consultar con anticipación el estado de sus vuelos y mantenerse en contacto con las aerolíneas, con el fin de conocer cualquier cambio que pueda afectar sus planes de viaje.

Aerocivil confirma restricciones en el espacio aéreo de Bogotá: fechas y horarios del cierre

La Aeronáutica Civil informó que el espacio aéreo sobre Bogotá tendrá cierres temporales para permitir el desarrollo seguro de las actividades aéreas previstas durante la conmemoración del Día de la Independencia. Estas restricciones fueron coordinadas previamente con los operadores del sector aeronáutico y hacen parte del dispositivo de seguridad para los eventos oficiales.

Los cierres se realizarán en dos jornadas específicas: el sábado 18 de julio entre las 10:00 y las 11:00 de la mañana, y el lunes 20 de julio desde las 10:00 de la mañana hasta la 1:15 de la tarde. Durante esos periodos podrían registrarse ajustes en algunos vuelos con origen o destino en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

La Aeronáutica Civil confirmó restricciones en el espacio aéreo de Bogotá durante el fin de semana del 20 de julio por los desfiles y la revista aérea de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. (Fuente: Representación creada con IA)

¿Qué deben hacer los pasajeros con vuelos desde o hacia Bogotá durante el 20 de julio?

Aunque la programación fue organizada con anticipación entre la Aerocivil y las aerolíneas, la entidad recomendó a los viajeros verificar constantemente el estado de sus vuelos antes de desplazarse al aeropuerto. De esta manera, podrán conocer posibles cambios de horario o reprogramaciones derivadas de las restricciones operativas.

Asimismo, la autoridad aeronáutica pidió a las compañías aéreas mantener una comunicación permanente con sus usuarios, informando cualquier modificación en los itinerarios y ofreciendo alternativas que permitan reducir las afectaciones ocasionadas por el cierre temporal del espacio aéreo.

Cierre del espacio aéreo en Bogotá también incluye restricciones para drones

Además del impacto sobre algunas operaciones comerciales, la Aerocivil recordó que durante los horarios establecidos para el cierre estará prohibido el sobrevuelo de aeronaves no tripuladas, incluidos los drones. La restricción busca garantizar la seguridad de las maniobras aéreas programadas para la celebración del 20 de julio.

Con estas medidas, las autoridades pretenden asegurar el desarrollo de los eventos conmemorativos sin comprometer la seguridad operacional del espacio aéreo. Por ello, quienes tengan previsto viajar o realizar operaciones aéreas en Bogotá durante esas fechas deberán planificar sus actividades con anticipación y seguir las recomendaciones oficiales.