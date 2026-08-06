Este jueves, 6 de agosto de 2026, la cotización delreal llegó a 617.17 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,47%.

En la última semana, la cotización del Real avanzó un 0.33%, pero en el último año acumula una caída del 12.31%, reflejando una tendencia anual bajista pese al leve repunte reciente.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el Real estuvo volátil: cinco descensos, cuatro avances y un día sin cambios; el saldo fue levemente negativo y cerró más débil tras dos caídas consecutivas.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 30.88%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.79%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones.

La cotización del Real ha mostrado un incremento en comparación con los últimos días. Este aumento refleja un fortalecimiento en la confianza del mercado hacia la moneda.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Quienes deseen adquirir 100 reales en Colombia deberán pagar 61716.99555172346 pesos colombianos; 200 reales costarán 123433.99110344692 pesos colombianos y 500 reales, 308584.9777586173 pesos colombianos, considerando un valor unitario de 617.1699555172346 pesos por real.